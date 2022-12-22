بعد الانفصال بأيام..غادة عبد الرازق تخطف أنظار جمهورها فى أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق ، أنظار جمهورها بـ إطلالتها من احدث جلسة تصوير لها ، ونشر صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلقت غادة عبد الرازق بوضع ايموشن قلب وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .

و تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤشرات البحث بعد إعلان انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد عامين من زواجهما.



ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق،مرتدية جيب قصيرة فوق الركبة وجاكيت .

وتتميز الفنانة غادة عبد الرازق، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد غادة عادل على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلا على أكتافها.

وقرّرت الفنانة غادة عبدالرازق إنهاء زيجتها رقم 12 والتي كانت بينها وبين مدير التصوير هيثم زانيتا والتي تعرفت عليه أثناء تصوير مسلسلها سلطانة المعز ونشأت بينهما قصة حب وقتها.