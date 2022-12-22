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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطيني، صباح الخميس، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، أن "أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا".

وقالت "وفا" إن "شخصين آخرين أصيبا، وصفت حالتهما بالخطرة، والاصابة الرابعة في العين وحالته مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة الى 19 حالة اختناق بالغاز".

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نتنياهو يشكل حكومة

يأتي ذلك تزامنًا مع اتصال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو بالرئيس إسحاق هرتسوج، ليل الأربعاء، ليبلغه أنه نجح في تشكيل حكومة.

وجاء الاتصال قبل انتهاء المهلة المعطاة لنتانياهو بربع ساعة، على خلفية أزمة في المفاوضات مع عضو الكنيست إيتمار بن غفير ومع حزب "يهدوت هتوراة" المتدين.

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والخطوة التالية هي إعلام نتانياهو رئيس الكنيست عن نجاحه بتشكيل حكومة، وبعدها سيكون لديه مدة أقصاها أسبوع لعرض حكومته على البرلمان من أجل نيل الثقة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو، نجح في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد نقاشات مطولة خاضها حتى اللحظة الأخيرة مع شركائه في اليمين الإسرائيلي بشأن اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وتحديداً حزب يهوديت هتوراه".

وسبق ذلك، ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن نتنياهو يخطط لتعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي، بمنصب رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بسبب مخاوف من رفض المحكمة العليا تعيينه وزيراً بالحكومة.

يأتي ذلك، على إثر العقبات التي تمنع تعيين درعي وزيراً بحكومة نتنياهو، بسبب صفقة الإقرار بالذنب التي توصل إليها مع الادعاء العام مطلع العام الجاري، والتي أدت لاستقالته من الكنيست السابق مقابل الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

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