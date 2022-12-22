نجم الزمالك يدرس الرحيل عن القلعة البيضاء

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عبدالله جمعة يدرس الرحيل عن الزمالك

وتابع حتحوت خلال برنامجه الإذاعي "صباحكم رياضة" على إذاعة الشباب والرياضة: "جمعة يعاني من قلة المشاركة في المباريات مع البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني في الموسم الجاري، ويبحث الخروج من أجل المشاركة بشكل أساسي".

وأضاف: "اللاعب استقر بنسبة كبيرة على المغادرة ومناقشة العروض المقدمة إليه، وهناك موافقة مبدئية من الجهاز الفني على رحيله".