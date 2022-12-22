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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نور السعودية.. برنامج إغاثي جديد لنجدة المتضررين في دول النزاعات

صدى البلد

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، وذلك في إطار النشاط الإنساني المكثف الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدة دول عربية وأفريقية، وامتدادا للدور الإنساني والإغاثي للمملكة العربية السعودية حول العالم.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، بالكشف على 729 حالة، وتوزيع 92 نظارة طبية، فضلاً عن إجراء 40 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي محافظة عكاز اللبنانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأول 1.978 حقيبة مدرسية على عدة مدارس، وذلك ضمن مشروع توزيع حقائب مدرسية في لبنان خلال العام الدراسي 2022م – 2023م.

ويأتي ذلك في إطار مشروعات المركز الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين والأسر الأكثر احتياجًا في لبنان.

وفي نيجيريا، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 1.482 سلة غذائية للنازحين في مخيم المسكين بمدينة مايدوجوري بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 8.892 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا للعام 2022 م.

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