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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"خضراوى" فى طلب إحاطة للحكومة يطالب بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى تحديد وتحديث الأحوزة العمرانية بجميع القرى على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة هى السبب فى اهدار الملايين من الأفدنة من خلال تركها لظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية والبناء العشوائى عليها بسبب التأخير فى تحديد الأحوزة داخل القرى.

وقال " خضراوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الاراضى والرى والموارد المائية والتنمية المحلية إنه يجب حسم هذا الملف وبأقصى سرعة ، محذراً من استمرار البناء العشوائى.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن أزمة تحديد الاحوزة العمرانية مستمرة منذ أكثر من نصف قرن وكانت الحكومات السابقة تتعهد عشرات المرات أمام البرلمان ولكن لاحياة لمن تنادى وهذه الأزمة هى السبب الرئيسى وراء انتشار المناطق العشوائية والبناء العشوائى والقبح المعماري الذى امتد من أسوان حتى مطروح مطالباً باستغلال ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية والعمل بالتوازي مع المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لانهاء ملف الاحوزة العمرانية .

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية داخل مختلف القرى على مستوى الجمهورية يكفل القضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية ، مشددا على أن حسم هذا الملف يقع على عاتق جميع المحافظين مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من هذا الملف.

الحكومة الأحوزة العمرانية الأراضى الزراعية البناء العشوائي رئيس مجلس الوزراء

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