انطلاق معرض القاهرة الدولي للجلود بمشاركة 70 شركة و150مشتريا أجنبيا 26 يناير

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السابعة عشر، في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض، وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

ونظمت لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود برئاسة مصطفى علام، اجتماعاً لبحث آخر الاستعدادات لتنظيم المعرض المزمع عقده الشهر المقبل، بحضور جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، يحيي أبو حلقة نائب رئيس الغرفة، نادر الكبير عضو مجلس إدارة الغرفة، محمد كزارة الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الجلدية، علاء النمر مدير الغرفة، عمر حفني نائب مدير الغرفة، وممثلي شركة بيراميدز المنظمة للمعرض.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إنه سيشارك في المعرض 70 شركة منها 55 مصنع مصري من كبرى المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج و 15 مصنع من تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى من خلال معرض القاهرة الدولي للجلود هذا العام في زيادة صادرات القطاع لذلك الاتفاق على مشاركة ما يقرب من 150 مشتريا أجنبيا من عدد من الدول المستهدفة للتعرف على إمكانيات صناعة الجلود في مصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً .

وأكد أن الاهتمام بزيادة صادرات القطاع يتماشى مع رؤية القيادة السياسية وتحقيق هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه سنوياً، مشيرا إلى أن الغرفة حريصة على دعوة مستوردين أجانب لديهم جدية في إبرام تعاقدات مع المصانع المصرية لتحقيق أقصى استفادة للشركات العارضة في المعرض.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود أن معرض القاهرة الدولي للجلود يضم أكبر المصانع العاملة بالقطاع وبالتالي فانه يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والتعرف على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر، مؤكداً أهمية أن تطور المصانع المصرية من إنتاجها من الأحذية والمنتجات الجلدية ليتواكب مع الموضة العالمية وفي نفس الوقت التسعير الجيد للمنتج ليستطيع المنافسة واختراق الأسواق الخارجية.

قال مصطفى علام رئيس لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات للترتيب لمعرض القاهرة الدولي للجلود لتحقيق أكبر نجاح للمعرض يعود بالنفع على صناع الأحذية والمنتجات الجلدية المشاركين في هذا الملتقى السنوي الهام، مشيرا إلى أنه تم اختيار المستوردين الزائرين للمعرض من عدد من الدول وهي السعودية والعراق وفلسطين والإمارات وأوغندا والأردن والجزائر والسودان والعراق وليبيا .

وأضاف علام أن الغرفة تخطط لتسويق منتجات الشركات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود هذا العام بطرق غير تقليدية، مشيرا إلى أنه سيتم عمل كتالوج إلكتروني يضم منتجات جميع الشركات العارضة لعرضها على الشركات الأجنبية الزائرة للمعرض وكذلك نشرها عبر الصفحات التي تروج للمعرض خارج مصر للترويج للمنتج المصري عالمياً مشيرا إلى أنه سيشارك في المعرض أيضاً شركات شحن لمساعدة الشركات على تصدير منتجاتهم بشكل ميسر.

وأكد رئيس لجنة المعارض أنه سيتم خلال المعرض عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين و الوفود الأجنبية المشاركة في المعرض لزيادة التبادل التجاري مشيرا إلى أنه سيتم أيضاً قبل انطلاق المعرض تنظيم ندوة للعارضين لتوعيتهم بكيفية تأهيل منتجاتهم للتصدير.

من جانبه أكد يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود على أهمية الاتجاه للتصدير في ظل الوقت الحالي، مؤكداً أن معرض القاهرة الدولي للجلود هو المحفل السنوي المميز الذي يجمع أعضاء الغرفة لتبادل الخبرات ومعرفة اخر ما توصلت اليه الموضة العالمية.

وأضاف أن مشاركة مصانع الأحذية ومستلزمات الإنتاج في المعرض يساعد على التكامل الصناعي بين الشركات المصرية والاعتماد على الخامات المحلية مما يساهم في زيادة المكون المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشاد محمد كزارة الأمين العام للاتحاد العربي للجلود، بما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وقدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً مؤكدا أن المنافس الأكبر لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع صناعة الجلود هي تركيا والمنتجات المصرية لا تقل جودة عن التركي و أسعارها أقل بنسبة تتعدى 30% وبالتالي فهناك فرصة كيرة لزيادة الصادرات المصرية من الأحذية والمنتجات الجلدية للدول الأفريقية والعربية.

وأضاف أن أبرز الأسواق التي تستطيع منتجات الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية في اقتحامها خلال الفترة المقبلة أسواق العراق وليبيا والجزائر والأسواق الأفريقية.

وأكد كزارة أنه يأمل زيادة التعاون بين الاتحاد العربي للجلود وغرفة صناعة الجلود وأن يكون المعرض الدولي للجلود من المعارض المميزة والناجحة ويساهم في تعزيز التجارة العربية مع مصر.