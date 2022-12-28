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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حصاد 2022.. النقاد يكشفون لـ«صدى البلد» عن أفضل المسلسلات والفنانين خلال العام

أفضل المسلسلات والفنانين
أفضل المسلسلات والفنانين خلال 2022

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2022 ، والذى شهد منافسة مجموعة كبيرة من المسلسلات ونجوم الفن والتى حازت على إعجاب المشاهدين، وتصدرت قوائم البحث اليومية، واتفق النقاد التى استطلع موقع “صدى البلد” آراءهم في أفضل المسلسلات والفنانين في 2022 .

ونستعرض فى السطور التالية أفضل الأعمال والفنانين فى عام 2022 بعيون النقاد ..

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أفضل المسلسلات في 2022 :
 

الناقد طارق الشناوي

 قال الناقد طارق الشناوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "مسلسل "بطلوع الروح " و"جزيرة غمام" أهم مسلسلين فكرياً وإبداعياً وفنياً عنوان عام 2022 ولهم مكانة خاصة ".

 وعن مسلسل الاختيار أضاف الناقد طارق الشناوي: "أيضا من أهم مسلسلات العام ويجب أن نضعه فى مكانة مغايرة لأنه عامل يجمع بين التوثيق والدراما وتوثيق التاريخ في فترة زمنية حرجة ومسيرة فى تاريخ مصر ولذلك فهو خارج المقارنات".

الناقدة ماجدة خير الله

 وأكدت الناقدة ماجدة خير الله فى تصريحات لـ “صدى البلد”: أن مسلسل "منورة بأهلها" من أهم مسلسلات 2022 فهو قوي فنيًا ومليئ بالأفكار غير المألوفة على المشاهدين".

 ولفتت “خير الله”  فى تصريحاتها إلى أن: "مسلسل "وش وضهر" من أفضل أعمال 2022 فهو عمل إبداعي طازج".. مشيرة إلى أن: "السيناريو بسيط ومرصع بتفاصيل مدهشة وإضافة للدراما المصرية، التي تفاجئنا بالجديد بين الحين والآخر".

 وتابعت الناقدة ماجدة خير الله: “أن مسلسل سوتس بالعربي من الأعمال الجيدة والمهمة في 2022، خاصة أداء الفنانين الذكور، وكذلك ”فاتن أمل حربي" لنيللي كريم.

 وأوضحت ماجدة خير الله: "أن مسلسل "بطلوع الروح" كان مفاجأة العام".

 

الناقدة أمنية عادل

ورأت الناقدة أمنية عادل أن أفضل مسلسلات 2022: مسلسل "منورة بأهلها" فهو توليفة فنية مختلفة وعودة للمخرج يسرى نصر الله وأيضًا تعاونه مع محمد أمين راضى قدّما عملًا فنيًا مختلفًا بالإضافة إلى وجود أكثر من نجم".

 وأضافت أمنية عادل: "أيضًا مسلسل "منعطف خطر" ممتع وجيد جدًا، ومسلسل "وش وضهر" أهم أعمال 2022 خاصة مناقشة فكرة البطل المهمش، وشخصيات العمل المهمشة من المجتمع ومحاولتها إيجاد مساحة من الحياة".
 

أفضل الفنانين في 2022 : 

 

الناقد طارق الشناوى

وعن أفضل الفنانين خلال 2022 قال الناقد طارق الشناوى فى تصريحات لـ"صدى البلد": "من أفضل فنانين 2022 الفنان طارق لطفى والفنان أحمد أمين فى جزيرة غمام ومنة شلبى وإلهام شاهين ومحمد حاتم فى بطلوع الروح".

وأضاف “الشناوى”: “ومن الفنانين الشباب أحمد داش فى مين قال بيكتاز بقدر استنائى من التلقائية والعصرية فى الأداء وبضعه فى مكانة مميزة فى عام 2022”.
 

الناقدة أمنية عادل

وقالت الناقدة أمنية عادل فى تصريحاتها لـ"صدى البلد" حول أفضل الفنانين خلال 2022: "باسم سمرة فى منورة بأهلها من أفضل فنانين 2022 وريهام عبد الغفور ظهرت بأكثر من قالب وبتغير واضح، أما مى عز الدين فقدمت الأفضل فى مسيرتها فى جزيزة غمام".

وأضافت أمنية عادل: "أحمد صفوت وندى موسى فى المشوار، وإياد نصار وثراء جبيل فى وش وضهر وغادة عادل وناهد السباعي وعمر رزيق منورة بأهلها متميز".

وتابعت : "ويجز كان لديه حضور وتمكن فى مسلسل بيمبو".

 

الناقدة ماجدة خير الله

واختتمت الناقدة ماجدة خير الله تصريحاتها حول أفضل الفنانين في 2022 قائلة:" باسم سمرة من أفضل فنانين 2022 في منورة بأهلها، بالإضافة إلى ناهد السباعى وغادة عادل".

وأضافت "خير الله": "آسر ياسين وأحمد داوود كانا في أفضل حالتهما فى سوتس بالعربى وريهام عبد الغفور وثراء جبيل فى وش وضهر".

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