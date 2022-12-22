موعد صلاة جنازة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن صلاة الجنازة الخاصة بمثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها سوف تقام في الخامسة من مساء اليوم رقد في الرب اليوم نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي بعد صراع طويل مع المرض، وسوف تقام صلوات تجنيزه في الخامسة من مساء اليوم بدير القديس الأنبا بضابا في نجع حمادي.



ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، والذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 74 عاما.



وجاء في نص بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، الذي رقد في الرب اليوم عن عمر بلغ ٧٤ سنة. بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد عن ٤٩ سنة، رعى خلالها إيبارشية نجع حمادي لمدة ٤٥ سنة.



لقد خدم نيافة الأنبا كيرلس أبناءه بروح الأبوة المُحِبة وتحمل كثيرًا من التجارب التي زكته، وتعامل معها بأمانة وحكمة، فأحبه أبناء إيبارشيته، وكل من عرفوه أو تعاملوا معه، وتحمل نيافته أثقال المرض لفترة طويلة بلا تذمر، بل بشكر وإيمان شاخص نحو السماء والمُلك المعد لنا من قبل إنشاء العالم، نياحًا لنفسه البارة وعزاءً لمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات ولشعبها المبارك.



وأعلنت مطرانية نجع حمادي وتوابعها في وقت سابق اليوم وفاة أسقها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبو تشت والوقف ورئيس دير الأنبا بضابا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 74 عاما.



وقال بيان المطرانية، بقلوب يملؤها الرجاء نزف إلى الأحضان السائية الروح الطاهرة التى لأبينا الطوباوي مثلث الرحمات الحبر الجليل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، وبهجورة، وفرشوط، وأبو تشت، والوقف، ورئيس دير الأنبا بضابا، بعدما احتمل في صبر وشكر صليب المرض، حتى استراح اخيرا من أتعاب الجسد وها هو يتهلل مع القديسين والسمائيين في الموضع الذي هرب منه الحزن والكأبة والتنهد والمرضى ليرتدي الجسد النوراني المعافى من كل تعب.



وتابع البيان قائلا، أذكرنا يا أبنا أمام رب المجد ليعننا الله كما أعانك، نعزى أنفسنا جميعا كهنة وشمامسة وخدام وخادمات وشعب ايبيارشية نجع حمادي وتوابعها، وسنوافيكم تباعا بكافة الترتيبات ومواعيد نظرة الوداع وصلاة القداس الإلهي وصلاة التجنيز، الرب يمنحنا عزاء سماويا ويصبر قلوب شعبه ومحبيه.



وأعلنت لجنة النظام الخاص بمراسم تجنيز الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي أن نظرة الوداع لمثلث الرحمات الأنبا كيرلس ستكون بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الخميس، وأنه سيتم فتح الدير للشعب اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، كما أنه لا توجد أماكن داخل فناء الدير للسيارات.



وناشدت اللجنة ضرورة اتباع تعليمات لجنة النظام والكشافة في الدخول والخروج حسب المسارات المحددة لذلك، وأنه سيتم لاحقا تحديد مواعيد صلاة التجنيز.