حراسات خاصة واستقبال رسمي.. شروط عادل إمام لعرض مسرحيته في دولة عربية

حلّ الماكيير العالمي محمد عشوب ضيفًا على موقع “صدى البلد”، في ندوة كشف فيها عن تفاصيل مشواره الفني الطويل، والذي تمكّن من خلاله من حفر اسمه بحروف من نور في عالم المكياج السينمائي، وعلاقته بأهل الفن والسياسة.

وخلال الندوة، كشف الفنان محمد عشوب عن الشروط التى كان يضعها الفنان عادل إمام للموافقة على عرض مسرحيته خارج مصر فى الدول العربية أو الغربية.

وتابع الماكيير السينمائي الشهير محمد عشوب أن الفنان عادل إمام كان يطلب 10 آلاف دولار في الليلة الواحدة لعرض مسرحيته، وألا تقل مدة العرض عن 10 ليالٍ، كما كان يطلب استقبالاً رسميًا فى المطار، بالإضافة إلى الجناح الخاص به وبفريق عمل المسرحية، حيث كان يسعى إلى أن يشعر كل المشاركين له فى العرض المسرحي بالراحة، ويقوم بزيارة غرفهم ليتأكد أنها تليق بهم، كما كان يضع ويسأل عن الحراسات الخاصة به.

واستكمل الماكيير السينمائي الشهير محمد عشوب أن عادل إمام كان يطلب هذه الأمور احترامًا إلى الفن المصري، فقد كان يري أن مندوب مصر والفن المصري، فقد كان لا يطلب أمورًا مبالغ فيها ولكن يريد أن يكون هناك احترام للفنان المصري.

الماكيير العالمي محمد عشوب

الماكيير العالمي محمد عشوب

أحمد زكي قلب بنجلاء فتحي العربية :

كشف الفنان محمد عشوب عن سر عدم اكتمال زيجة الفنان أحمد زكي بالفنانة نجلاء فتحي .

وقال الماكيير الشهير محمد عشوب: “أحمد زكي طالته شائعات زواج وحب مع عدد من الأسماء، إلا أنه عاش قصة حب مع الفنانة العظيمة نجلاء فتحي، وكاد أن يتزوجها، إلا أنه في كل مرة يتم تحديد موعد نهائي للزواج يهرب، وحين شعرت بذلك أتمت خطوبتها من قريب لها يعمل في دولة الإمارات”.

وأضاف محمد عشوب: “حين علم أحمد زكي بهذا الأمر اتصل بها وطلب مقابلتها، وقد كانت في المونتاج تنهي أحد الأفلام مع المخرج محمد خان، وبعد أن تقابلا أخذها بالسيارة وذهب إلى طريق إسكندرية الصحراوي وقلب بهما السيارة، ولأنها شديدة الذكاء فقد تمكنت من تفادي الإصابة، إلا أن أحمد زكي هو من أصيب بكسور وكدمات”.

وتابع: “إنسانية الفنانة العظيمة نجلاء فتحي جعلتها تمكث بجانب أحمد زكي في المستشفى طيلة فترة إقامته، ولكن بعد أن خرج وتماثل للشفاء، اتخذت قرارًا بإنهاء الموضوع وإغلاق تلك الصفحة نهائيًا، وبعدها عاشت قصة حب مع الكاتب والصحفي والإعلامي الكبير حمدي قنديل وتزوجته”.