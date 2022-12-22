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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة أمنية .. طلب عاجل من تيك توك للحكومة الأمريكية

صدى البلد

تحاول إدارة تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة، إقناع الحكومة الأمريكية بالسماح لها بالبقاء تحت الملكية من شركة التكنولوجيا الصينية ByteDance، بالاضافة إلي تشغيل المزيد من أعماله عن بعد وإخضاعها للتدقيق الخارجي.

و وفقًا لما نشرته الـ "CNN" الأمريكية ، أن هناك أشخاص مطلعين على الأمر قد أكدوا علي إصرار إدارة التطبيق في الإستمرار بالولايات المتحدة الامريكية.

وعرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "أمريكا تحاصر تيك توك .. الحظر يتوسع ١٩ ولاية".

وأضاف التقرير أنه بسبب مخاوف أمنية من تجسس الصين وإمكانية تتبع الأمريكيين ومراقبة محتواهم، فرضت ١٩ ولاية أمريكية حظرا على تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس ليمتد الصينية ومقرها بكين.

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