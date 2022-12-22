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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رنا رئيس تشارك بصور من حفل خطوبتها .. شاهد

رنا رئيس
رنا رئيس

تحتفل مساء اليوم الفنانة رنا رئيس بحفل خطوبتها وذلك للمرة الثالثة فى أقل من شهر واحد، حيث احتفلت رنا بخطوبتها للمرة الأولى فى حلقة من حلقات برنامج معكم منى الشاذلي حيث فاجئها خطيبها بحضور التصوير وتقدم لها على الهواء. 


وبعدها أقامت رنا رئيس حفلا عائليا بحضور أسرة العروسين لقراءة الفاتحة وقامت بنشر العديد من الصور خلال هذا الحفل الخاص.



واليوم تحتفل رنا بحفل خطوبتها بشكل رسمي وتظهر رنا فى الصور الأولى بفستان ازرق أنيق.
 


رنا رئيس تروج لمسلسلها الجديد

ومن ناحية أخرى روجت رنا رئيس للجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلى التى تقوم ببطولته بجانب ماجد الكدواني ومحمد شاهين.
 

ونشرت رنا يوستر لها من المسلسل وكتبت رنا:" انتظرونا يوم 21 ديسمبر الجزء الثاني من موضوع عائلي على شاهد". وكانت قد روجت الفنانة اللبنانية نور، للجزء الثاني من مسلسل “موضوع عائلي”، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل موضوع عائلي البوستر الرسمي للجزء الثاني وظهر على البوستر أبطال الجزء الأول بالإضافة إلى الفنانة نور التي انضمت إلى احداث الجزء الثاني مؤخرا.

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