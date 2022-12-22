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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انفوجراف .. كيف زادت إيرادات قناة السويس خلال عام؟

الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع

وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2022.

وينشر “صدى البلد” انفوجراف عن مقارنة إيرادات قناة السويس بين العام السابق والتجاري.

 حيث أكد الفريق أسامة علي أنه  من المتوقع أن تسجل قناة السويس أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، لتحقق أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23869  مليون سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ  7.9 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

 

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن التقارير الملاحية خلال العام الميلادي 2022 رصدت طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة لتسجل وفقا للتوقعات أعلى معدل عبور سنوي على الإطلاق بعبور  23869 سفينة مقابل عبور 20694  سفينة خلال عام  2021، بنسبة زيادة قدرها  15.4%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام الميلادي 2022 ما يقرب من  1.4مليار طن مسجلة أعلى حمولة صافية سنوية في تاريخ القناة، مقابل  1.2مليار طن خلال  2021 وبنسبة زيادة قدرها 10.5%.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام 2022  انعكس على تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة قدره 7.9 مليار دولار، مقابل  6.3 مليار دولار خلال العام 2021  بنسبة زيادة بلغت 25.2%.

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمارينا الجديدة، ظهر اليوم، للرد علي الشائعات المثارة حول مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

هيئة قناة السويس أسامة ربيع انفوجراف الفريق أسامة ربيع إيرادات قناة السويس

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