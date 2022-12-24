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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

زهقنا من المواقف العشوائية.. سكان شارع متولي الشعراوى بالحى العاشر بمدينة نصر يستغيثون

صدى البلد

استغاث سكان شارع متولى الشعراوى - الحي العاشر – بمدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة من تواجد مواقف عشوائية لسيارات السرفيس بالرغم من وجود موقف حضاري بالحى العاشر صرفت عليه الدولة الملايين  ، والذي يتسبب في استقطاع مساحات من حرم الطريق؛ ما يؤدي إلى تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور، وعدم قدرة المارة على السير نتيجة احتلالهم للشارع.

 

ويقول المواطن بهاء المهندس ، أحد سكان شارع متولى الشعراوى - الحي العاشر – بمدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة ، عبر خدمة شكاوى "بين الناس" التي يقدمها موقع “صدى البلد” الإخباري في رسالته: "الحياة بالمنطقة أصبحت لا تطاق؛ بسبب المواقف العشوائية ، والأفعال التي تحدث من بعض السائقين، كمعاكسة البنات، وتشغيل الأغاني بأصوات مرتفعة "، مطالبا المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة.

 

وأضاف: "يوجد موقف سيارات سرفيس عشوائي  وهو شارع رئيسي ومن أهم الشوارع ، ويعرقل حركة المرور، فضلا عن التحميل العشوائي ليل و نهار من سائقي الميكروباص خط ثامن تبة مكرم بجانب المشاجرات المستمرة بين السائقين، ونطالب محافظة القاهرة بالتدخل نظرا لوجود موقف حضاري بالحى العاشر رأفة بحال سكان المنطقة".

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا أن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع، هي خدمة المواطن، والعمل على إيصال صوته للمسئولين، والمتابعة المستمرة؛ للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

حل مشاكل المواطنين


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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