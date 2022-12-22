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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالبا بتطبيق مفهوم العدالة الضريبية..

برلماني: الحوار المجتمعي الجاد يحقق المصلحة العامة ويحافظ على كفاءة النظام الضريبي

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نشهد حالة من اللغط بسبب نظام التسجيل الإلكتروني، وهناك من اعتقد أنها تعني فرض ضرائب جديدة، وهناك من تقدم بطعن بعدم الدستورية".

 

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

 

وأضاف "مقلد"، أنه يجب الشرح والتوضيح أن الفاتورة الإليكترونية تعني مواكبة التطورات، واللجوء لأساليب أحدث في تقدم الإقرار الضريبي بدلا من الطرق التقليدية.

 

وطالب النائب أحمد مقلد، بمد مهلة التسجيل لحين انتهاء الحوار المجتمعي بما يدعم فكرة تذليل كافة العقبات، مشيدا بدور لجنة الحوار بين وزارة المالية والنقابات المهنية لتذليل العقبات.

 

وشدد النائب أحمد مقلد، على أهمية الحوار الجاد للخروج بتوصيات تحقق مصلحة الجميع وبما يحافظ على كفاءة النظام الضريبي المصري،  مستطردا: "ننتظر نتائج الحوار، خاصة وأن بعض المحامين والأطباء يقدمون بعض الخدمات بالمجان".

 

كما طالب النائب أحمد مقلد بمعالجات جذرية عبر الحوار حول الكفاءة وتطبيق مفهوم العدالة الضريبية، ومخاطبة كافة الفئات المجتمعية بالمصطلحات باللغة البسيطة التي تساعدهم على استيعاب أساليب التطبيق.

 

كما شدد مقلد، على ضرورة دراسة الأثر السياسي لتطبيق القرارات على المواطنين، وكذلك تأثير توقيت تطبيقها، موضحا أن التطبيق يجب أن يراعي المتغيرات والآثار السياسية.

أدار الحوار خلال الصالون إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ وسكرتير عام الحزب، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

مجلس النواب وزارة المالية حزب الوفد تنسيقية شباب الاحزاب عضو مجلس النواب العدالة الضريبية

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