نفسي أسمع صوته.. سيدة تبكي على الهواء: ابني مصاب بضمور في المخ

كشفت سيدة تفاصيل إصابته ابنها آدم بضمور في المخ، واستغاثت على الهواء لمساعدتها في علاج ابنها .

وقالت في تقرير أذاعه الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" بعد ولادة ابني مباشرة دخل الحضانة واصيب بـ ضمور في المخ ".

وتابعت :" توجهت إلى العديد من الجهات كي تساعدني في علاج ابني لكن لم اتوصل إلى حل ولا أقدر على تكاليف علاج ابني ".

واكملت :" ابني آدم له أسلوب حياة مختلف وانا مش بعرف اجيب علاج ابني وانا قاعدة في بيت إيجار ومش معايا فلوس ومعايا 5 عيال ".



وتابعت باكية :" نفسي حد يساعدني في علاج ابني، وبقالي 11 سنة في معاناة، وابني آدم مش بيتكلم او بيمشي ونفسي اسمع صوته ".