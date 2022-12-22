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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نفسي أسمع صوته.. سيدة تبكي على الهواء: ابني مصاب بضمور في المخ

سيدة تستغيث على الهواء
سيدة تستغيث على الهواء

كشفت سيدة تفاصيل إصابته ابنها آدم بضمور في المخ، واستغاثت على الهواء لمساعدتها في علاج ابنها .

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وقالت في تقرير أذاعه الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  بعد ولادة ابني مباشرة دخل الحضانة واصيب بـ ضمور في المخ ".

 

وتابعت :"  توجهت إلى العديد من الجهات كي تساعدني في علاج ابني لكن لم اتوصل إلى حل ولا أقدر على تكاليف علاج ابني ".

 

واكملت :" ابني آدم له أسلوب حياة مختلف وانا مش بعرف اجيب علاج ابني وانا قاعدة في بيت إيجار ومش معايا فلوس ومعايا 5 عيال ".


وتابعت باكية :" نفسي حد يساعدني في علاج ابني، وبقالي 11 سنة في  معاناة،  وابني آدم مش بيتكلم او بيمشي ونفسي اسمع صوته ".

المخ ضمور سيدة كلمة السر اخبار التوك شو

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