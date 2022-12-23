شاهد السماء بمصر والسعودية الآن.. آخر ذروة للشهب في 2022

تشهد السماء الآن في مصر والوطن العربي، ظاهرة فلكية مميزة وهي آخر ظاهرة لسقوط الشهب في عام 2022.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تشهد السماء ذروة شهب الدبيات بدءا من منتصف الليل وحتى فجر الجمعة بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وهي آخر زخات الشهب هذه السنه 2022.

وتعتبر الدبيات من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر الى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الارضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب

حيث يضرب ذلك الحطام الغلاف الجوي للأرض ويحترق على ارتفاع حوالي 70 الى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة خط من الضوء ساطع.

آخر ظاهرة زخة شهب في 2022

خلال هذه الفترة، ستكون هناك فرصة لرؤية شهب الدبيات عندما تكون نقطة إشعاعها - في كوكبة الدب الاصغر- فوق الأفق ، مع زيادة عدد الشهب المرئية كلما ارتفعت نقطة الإشعاع في السماء.

أما نقطة إشعاع شهب الدبيات هي حول قطبية ، مما يعني أنه دائمًا ما تكون فوق الأفق الشمالي وبذلك تكون الشهب نشطه طوال الليل.

ويتوقع أن تصل الشهب ذروتها عند الساعة السادسة صباح الخميس ففي ذلك الوقت تكون نقطة اشعاعها عالية في السماء. عادة تنتج بين 5 الى 10 شهب بالساعة في ظل ظروف مثالية وهذه السنة لن يكون لضوء القمر تاثير بالتزامن مع ذروة هذه الشهب ما سيفسح الفرصة لروية عدد اكبر منها ولكن لا يمكن تحديد العدد الفعلي للشهب.

لمحاولة رؤيتها يتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه نجوم الدب الأصغر بالعين المجردة من موقع مظلم بعيدا عن اضواء المدن حيث تنطلق ظاهريًا من أمام تلك النحوم وتحديدا بالقرب من الكوكب ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء.

ويذكر ان تم رصد شهب الدبيات لاول مرة حديثا منذ حوالي 100 عام مقارنة بباقي زخات الشهب السنوية، وذلك عندما تم ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر السماء.