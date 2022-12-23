عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد السماء بمصر والسعودية الآن.. آخر ذروة للشهب في 2022

آخر ذروة للشهب في
آخر ذروة للشهب في 2022

تشهد السماء الآن في مصر والوطن العربي، ظاهرة فلكية مميزة وهي آخر ظاهرة لسقوط الشهب في عام 2022.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تشهد السماء ذروة شهب الدبيات بدءا من منتصف الليل وحتى فجر الجمعة بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وهي آخر زخات الشهب هذه السنه 2022.

txt

الشهب الأسديات تهاجم دولة عربية فى هذا التوقيت.. ما القصة؟

txt

البحوث الفلكية: زخة شهب الأسديات تلمع في السماء الخميس والجمعة

وتعتبر الدبيات من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر الى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الارضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب 

حيث يضرب ذلك الحطام الغلاف الجوي للأرض ويحترق على ارتفاع حوالي 70 الى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة خط من الضوء ساطع.

آخر ظاهرة زخة شهب في 2022

خلال هذه الفترة، ستكون هناك فرصة لرؤية شهب الدبيات عندما تكون نقطة إشعاعها - في كوكبة الدب الاصغر- فوق الأفق ، مع زيادة عدد الشهب المرئية كلما ارتفعت نقطة الإشعاع في السماء.

أما نقطة إشعاع شهب الدبيات هي حول قطبية ، مما يعني أنه دائمًا ما تكون فوق الأفق الشمالي وبذلك تكون الشهب نشطه طوال الليل.

ويتوقع أن تصل الشهب ذروتها عند الساعة السادسة صباح الخميس ففي ذلك الوقت تكون نقطة اشعاعها عالية في السماء. عادة تنتج بين 5 الى 10 شهب بالساعة في ظل ظروف مثالية وهذه السنة لن يكون لضوء القمر تاثير بالتزامن مع ذروة هذه الشهب ما سيفسح الفرصة  لروية عدد اكبر منها ولكن لا يمكن تحديد العدد الفعلي للشهب. 

لمحاولة رؤيتها يتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه نجوم الدب الأصغر بالعين المجردة من موقع مظلم بعيدا عن اضواء المدن حيث تنطلق ظاهريًا من أمام تلك النحوم وتحديدا  بالقرب من الكوكب ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء.

ويذكر ان تم رصد شهب الدبيات لاول مرة حديثا منذ حوالي 100 عام مقارنة بباقي زخات الشهب السنوية، وذلك عندما تم ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر السماء.

الوطن العربي فصل الشتاء السعودية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

أزمة جديدة.. حقيقة انسحاب ريال مدريد من كأس العالم للأندية|خاص

ترشيحاتنا

تونس .. قيس سعيد يدعو الحكومة للسيطرة على التضخم

مرتضى منصور يفجر مفاجأة كبرى: كنت أستطيع الحجز على الزمالك ولكن رفضت

الأب الروحي.. برنامج ضار ينتشر على أندرويد إليك ما يفعله بجهازك

3 أعمال تقربك لله يوم الجمعة.. أغتنمهم

أحذر تؤدي للموت.. 5 أنواع أدوية مغشوشة بالاسواق تعالج الكحة والبرد

المعارضة الفنزويلية تقرر حل الحكومة المؤقتة برئاسة جوايدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تصلح للأكل.. استخدام بطاطس مصابة بالعفن في أكياس الشيبسي

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

بحضور ابنتها وميس حمدان.. الصور الكاملة لإطلاق أغنية مي سليم الجديدة

طريقة تحضير كب كيك الكريسماس

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ