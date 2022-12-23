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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن إمكانية انضمام عبدالله السعيد للزمالك

صدى البلد

 

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام عبدالله السعيد نجم بيراميدز لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

 

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مسؤولي الزمالك منذ فتره أكدوا علي وجود أزمة مالية كبري داخل الفريق وأنها سوف تؤثر سلبا علي التعاقد مع لاعبين جدد مشددا أن الأمر اختلف حاليا حيث عاد المسؤولون وصرحوا أن هناك سيوله ماليه داخل النادي .

 

وأضاف شوبير أنه في حال توافرت الأموال سيكون من الممكن انضمام عبدالله السعيد للزمالك مشددا أن الاعب لديه رغبه في الرحيل عن بيراميدز علي الرغم من حل أزمته مع مصطفي فتحي .

 

وأضاف أن هناك أيضا تحفظ لدي مسؤولي الزمالك بشأن ضم عبدالله السعيد لسببين أولهما أنه سنه أصبح كبير بالإضافة لمشاركته مع بيراميدز في الكونفدرالية وهو ما سيمنع مشاركته في البطولة الأفريقية حال انضمامه للزمالك خاصه وان الفريق الأبيض يرغب في التتويج بالبطولة الأفريقية. 

 

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، مجموعة من التعليمات الفنية لعدد من اللاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي والتركيز فقط على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب المقبلة  وحصد الثلاث نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها  يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات بالأمس عقب الفوز على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأساسيين الذي خاضوا مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري فقرة تأهيلية خفيفة على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدت المجموعة الأساسية تدريبات تأهيلية واستشفائية ، بجانب فقرة فنية إضافية من خلال تقسيمة مصغرة بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير  الفني للفريق الأبيض.

 

واصل السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

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