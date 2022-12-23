شاهد.. أمطار رعدية تجتاح مدن دمياط

تعرضت ، جميع مدن محافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، لموجة من الامطار الرعاية التى تساقطت على جميع مدن المحافظة.

وأدى تساقط الأمطار بغزارة إلى غرق اغلب الشوارع بمدينة دمياط ومدن رأس البر ودمياط الجديدة.

ومن جانبها ، كانت قد أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على أن المحافظة ومجالس المدن قد استعدوا لسقوط الأمطار والظروف المناخية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة.



ومن جانبه صرح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج ، انة في حال استمرار تساقط الأمطار بغزارة سيتم منع مراكب الصيد من الخروج إلى رحلات الصيد خوفا على أرواح الصيادين وغرق المراكب بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.