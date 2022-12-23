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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. أمطار رعدية تجتاح مدن دمياط

امطار بدمياط
امطار بدمياط

تعرضت ، جميع مدن محافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، لموجة من الامطار الرعاية  التى تساقطت على جميع مدن المحافظة.
وأدى تساقط الأمطار بغزارة إلى غرق اغلب الشوارع بمدينة دمياط ومدن رأس البر ودمياط الجديدة.
ومن جانبها ، كانت قد أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  ، على أن المحافظة ومجالس المدن قد استعدوا لسقوط الأمطار والظروف المناخية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة.


ومن جانبه صرح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج ، انة في حال استمرار تساقط الأمطار بغزارة سيتم منع مراكب الصيد من الخروج إلى رحلات الصيد خوفا على أرواح الصيادين وغرق المراكب بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

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