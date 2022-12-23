شبانة: أليس من حق جماهير الأهلي أن تسعد بصفقة مدوية؟!

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي بدأ العمل بشكل جاد على ملف الميركاتو الشتوي، حيث بدأ الحديث عن التدعيم بلاعبين تحت السن، منهم محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي، ودانيال أفري لاعب هارتس أوف أوك الغاني.

وقـال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الأهلي يحتاج للاعبين مميزين في الدفاع والوسط والهجوم، الفريق الأحمر في حاجة للتعاقد مع مهاجم قوي جدًا، وفقًا لعقود الرعاية الضخمة التي أبرمها، والبطولات الكثيرة التي يُشارك فيها".

وأضاف: "هناك أحاديث داخل نادي النصر السعودي حول التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وبدأ الكلام حول إمكانية الاستغناء عن 3 محترفين منهم مشاريبوف والكاميروني فينسنت أبوبكر، فهل يستحق الأهلي التعاقد مع مهاجم على شاكلة فينسنت".

وأكمل: "يتم يتعاقد مع لاعبين كثيرين دون معرفتهم ونجاحهم دائما غير مضمون سواء في الأهلي أو الزمالك، وأصبح نادرًا التعاقد مع لاعب سوبر نثق في قدراته ونجاحه مع أي فريق".

وتابع شبانة: "الأهلي دائمًا يتعاقد مع لاعبين ويريد بعد 6 شهور التخلص منهم، أليس من حق جمهور الأهلي أن يستمتع بصفقة مدوية، هذا سؤال إلى مجلس الإدارة".

وزاد: "الأهلي يريد ضم لاعبين محليين، وقد ينظر إلى بعض الأسماء المحلية مثل إبراهيم عادل (بيراميدز) ومروان عطية (الاتحاد السكندري)، وعمر فايد (المقاولون العرب).