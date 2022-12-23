عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: أليس من حق جماهير الأهلي أن تسعد بصفقة مدوية؟!

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي بدأ العمل بشكل جاد على ملف الميركاتو الشتوي، حيث بدأ الحديث عن التدعيم بلاعبين تحت السن، منهم محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي، ودانيال أفري لاعب هارتس أوف أوك الغاني.

وقـال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الأهلي يحتاج للاعبين مميزين في الدفاع والوسط والهجوم، الفريق الأحمر في حاجة للتعاقد مع مهاجم قوي جدًا، وفقًا لعقود الرعاية الضخمة التي أبرمها، والبطولات الكثيرة التي يُشارك فيها".

 

txt

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وأضاف: "هناك أحاديث داخل نادي النصر السعودي حول التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وبدأ الكلام حول إمكانية الاستغناء عن 3 محترفين منهم مشاريبوف والكاميروني فينسنت أبوبكر، فهل يستحق الأهلي التعاقد مع مهاجم على شاكلة فينسنت".

 

txt

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

وأكمل: "يتم يتعاقد مع لاعبين كثيرين دون معرفتهم ونجاحهم دائما غير مضمون سواء في الأهلي أو الزمالك، وأصبح نادرًا التعاقد مع لاعب سوبر نثق في قدراته ونجاحه مع أي فريق".

وتابع شبانة: "الأهلي دائمًا يتعاقد مع لاعبين ويريد بعد 6 شهور التخلص منهم، أليس من حق جمهور الأهلي أن يستمتع بصفقة مدوية، هذا سؤال إلى مجلس الإدارة".

وزاد: "الأهلي يريد ضم لاعبين محليين، وقد ينظر إلى بعض الأسماء المحلية مثل إبراهيم عادل (بيراميدز) ومروان عطية (الاتحاد السكندري)، وعمر فايد (المقاولون العرب).

الأهلى الزمالك شوبير مرتضى منصور كريستيانو رونالدو النصر السعودي الاتحاد السكندري النادي الأهلي جماهير الزمالك النجم الساحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

إقالة جديدة في اتحاد الكرة .. اِعرف التغييرات

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

من صاحب فكرة المحلات.. رسالة من شوبير لمسئولي الزمالك

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 29 جمادى أولى 1444

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة بعد غد

دعاء آخر جمعة من جمادى الأولى لسعة الرزق..اغتنمه بـ 7 كلمات نبوية

خطأ شائع يهدر ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نبه إليه الشعراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمل كاميل ورحيل ألفي..نهاية مثيرة لأحداث الموسم الثالث من Emily in Paris

أقوي من أدوية السعال.. وصفة أعشاب لعلاج الكحة وحساسية الصدر

كيف وصل الشيف نصرت لكأس العالم.. جدل وتحقيق بسبب دخوله الملعب

المطربة شذى تحتفل بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني| صور

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ