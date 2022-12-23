بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أبرز صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبلة .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي قرر ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم خط الهجوم مشددا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يرغب في خلق جو تنافسي بين اللاعبين .

وأضاف شوبير أن هناك مفاوضات بين الأهلي والنجم الساحلي لضم محمد الضاوي مشددا أن الاعب صغير السن والاهلي يرغب في ضمه .

وتابع شوبير أن الحديث عن دانيا افري غير صحيح بالمرة.

وأكمل شوبير أن الاهلي صرف النظر عن ضم البرازيلي مارسينهو والذي يلعب في الدوري اليوناني مشددا أن المفاوضات توقفت تماما .

وتابع أن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي سيعود للمشاركه مع الفريق بمنتصف يناير و سيكون اضافه قويه خاصه و أن كولر مقتنع باللعب للغاية.

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