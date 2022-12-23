مشاركة الأهلي تسببت في ارتباك.. عامر حسين يكشف موقف جدول الدوري المصري

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة، أحدثت ارتباك كبير في جدول منافسات البطولات المصرية، وفوجئت بأن هناك حالة غضب بعدما صرحت مؤخرا بأن الدوري المصري لن ينتهي في موعده.

واضاف عامر حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "وضعت جدول 29 جولة بناء على الأجندة الرسمية من الفيفا والكاف، ومشاركة الأهلي كانت مفاجأة وليس عيبًا ما صرحت به أن تلك المشاركة أحدثت ارتباك في الجدول".

وتابع: "البعض كان يطالب بجدول طويل، والآن يتم الهجوم علينا بعد إعلان أن الدوري سيتأخر بسبب مشاركة الأهلي في المونديال، وفي الاساس لم يكن كأس العالم للأندية مُحدد، ومشاركة الفريق الأحمر لم تكن في الحسبان، لذلك كان من الصعب توقعها ووضع خطة بديلة لتفادي الأمر".

وأكمل: "هناك ضغوط من كافة الجوانب، وفي النهاية أجد البعض غاضب من تصريحاتي الأخيرة، وحتى الدوري السعودي سيتم تأجيل فيه مباريات الهلال وبعدها سيتم ضغطها".

وبسؤاله عن رؤيته القادمة، قال: "الأهلي لديه مباراة يوم 10 فبراير في دوري الابطال، وسيتم تأجيلها أيضا، وانتظر من الاتحاد الإفريقي تحديد الموعد البديل، وسيتم زيادة مؤجلات الأهلي بسبب هذه المباراة أيضًا، وأواجه انتقادات وضغوط من كافة الأندية".

وزاد: "لا استطيع أن أقوم بتأجيل كل مباريات الأندية الآخرى بسبب مواجهات الأهلي في كاس العالم للأندية وبطولة إفريقيا، كل الحلول مطروحة، ولن أعلن عن المواعيد حاليًا".

وأردف: "من الطبيعي أن نؤجل مباريات الأهلي فقط، وليس تأجيل الدوري بالكامل، وكنا نخطط لإنهاء المنافسات في موعد محدد، وفي النهاية سنبحث عن أفضل الحلول للمصلحة العامة".

واستطرد: " نهائي كأس مصر (النسخة الماضية) كان من المفترض ان يكون النهائي يوم 3 فبراير وسيتم تأجيله ايضًا حال تخطى الأهلي نظيره سموحة في نصف النهائي، كما لم أعلن مواعيد بطولة الكأس الجديد حتى نهاية البطولة الماضية".

وأتم: "قرعة بطولة كاس افريقيا للشباب في مصر ستكون غدًا، والبطولة ستقام في استاد القاهرة واستاد الاسكندرية واستاد هيئة قناة السويس، ونقلت بعض المباريات المحلية لأندية الاتحاد وسيراميكا كليوباترا والزمالك إلى ملاعب آخرى، بسبب البطولة القارية".

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