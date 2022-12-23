أول لاعب في تاريخ ليفربول.. رقم قياسي جديد لمحمد صلاح أمام السيتي

حقق محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب رقم قياسي جديد علي الرغم من هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي في إطار منافسات كأس الرابطة الانجليزية.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 3 مواجهات متتالية ضد مانشستر سيتي بنفس الموسم.



تأهل فريق مانشستر سيتي لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مانشستر سيتي تقدم بهدف أول عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة العاشرة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.





وفي الدقيقة 20 أدرك البرتغالي فابيو كارفايو التعادل لفريق ليفربول.

وسجل الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية رائعة.

ورد محمد صلاح بهدف التعادل في الدقيقة 48 من متابعة لتمريرة داروين نونيز.

واستطاع ناثان اكي تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 57 ليقود فريقه للدور المقبل.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: لويس - أكانجي - لابورت - أكي

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - جوندوجان

خط الهجوم: محرز - هالاند - بالمر

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: كايمين كيليهير

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ستيفان بايتيتش - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت