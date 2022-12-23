مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى ساره لجماهير الفريق بشان الأزمة المالية الحالية.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي انتهت للأبد.

وأضاف مرتضي منصور أنه سيوقع عقد رعاية جديد يوم الإثنين المقبل بمقابل مادي يليق باسم وتاريخ الزمالك .

وأضاف مرتضي منصور أن هناك مبلغ اخر سيدخل خزينه النادي بخلاف أموال الرعايه ..

بركات يتغنى بنجم الزمالك الصاعد.. ويدافع عن سامسون

تغنى محمد بركات باللاعب يوسف أسامة نبيه نجم الزمالك الصاعد الذي يقدم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن يوسف أسامة لاعب موهوب ويتطور بشكل واضح في الموسم الحالي وسجل هدفاً رائعاً في لقاء حرس الحدود وقبله لقاء البنك الأهلي.



وأضاف:" أتمنى أن تتكرر التجربة ويتم تصعيد أكثر من لاعب موهوب من قطاعات الناشئين في الأندية لأن هذا الأمر تفتقده الكرة المصرية".



وأشار إلى أن البنيني سامسون أكينيولا لاعب جيد ويحتاج فقط للوقت لإظهار قدراته موضحاً أنه يرفض الانتقادات ضد اللاعب لأنه مازال في بداية تجربته في مصر.

وأكد أن الزمالك لا يرغب في المجازفة بالسنغالي إبراهيما نداي الذي تعرض لإصابة قوية.