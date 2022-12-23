مسن فيتنامي يشتري 6 ورقات ليتفاجأ بثروة لم يتخيلها

عن طريق الصدفة، فاز أحد المحاربين القدامى في فيتنام بمبلغ ضخم وصل إلى 2 مليون دولار عن طريق الصدفة.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بدأت القصة حين دخل إلى متجر لبيع الخمور في ولاية ماساتشوستس في يوم بارد من أيام ديسمبر، ولعب اليانصيب، كما كان يفعل منذ أكثر من 20 عامًا.

لكنه لم يشتري تذكرة واحدة، بل اشتري ستة، ولم يستخدم أي أرقام فقط ، بل استخدم نفس الأرقام بالضبط على كل تذكرة.

ولحسن الحظ، فاز ريموند روبرتس على جميع التذاكر الست ، وحصل على مبلغ يقارب مليوني دولار (1.6 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 20 دفعة سنوية بقيمة 25 ألف دولار.

كانت الأرقام الفائزة التي اختارها روبرتس عبارة عن أرقام من أعياد الميلاد وتواريخ الذكرى السنوية، وكان قد استخدمها في تذاكر يانصيب أخرى، في أيام أخرى.

حصل المسن “فال ريفر” الذي يعيش على بعد 80 كم جنوب بوسطن ، على ثروته في 15 ديسمبر.

واتبع لعبة Lucky for Life، ووفقًا لقواعد اللعبة ، فإن احتمالات الفوز بجائزة 25000 دولار سنويًا مدى الحياة هي واحدة في 1،813،028.