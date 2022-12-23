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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: انخفاض الحرارة وتساقط الأمطار على القاهرة الكبرى

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية؛ أن البلاد مستمرة فى انخفاض درجات الحرارة، و العظمى على القاهرة الكبري من المتوقع أن تسجل 19 درجة، وأنه فى فترات الليل سيكون هناك انخفاض.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية؛ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، أن الجميع سيشعر بانخفاض درجات الحرارة فى فترة النهار و فترة الليل.

ولفتت إلى أن المناطق الشمالية شهدت أمطارا فى أكثر من مكان أمس، وأن اليوم هناك أمطار تصل لـ القاهرة، وجنوب الوجه البحري، و خليج السويس، و أن الأمطار ستكون خفيفة.

وأشارت إلى أن استمرار انخفاض درجات الحرارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وأن العظمى على القاهرة الكبري ستنخفض لـ 18.

وطالبت من الجميع بارتداء الملابس الشتوية، و متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لمعرفة الحالة الجوية.

 

 

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