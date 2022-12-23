الأرصاد: انخفاض الحرارة وتساقط الأمطار على القاهرة الكبرى

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية؛ أن البلاد مستمرة فى انخفاض درجات الحرارة، و العظمى على القاهرة الكبري من المتوقع أن تسجل 19 درجة، وأنه فى فترات الليل سيكون هناك انخفاض.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية؛ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، أن الجميع سيشعر بانخفاض درجات الحرارة فى فترة النهار و فترة الليل.

ولفتت إلى أن المناطق الشمالية شهدت أمطارا فى أكثر من مكان أمس، وأن اليوم هناك أمطار تصل لـ القاهرة، وجنوب الوجه البحري، و خليج السويس، و أن الأمطار ستكون خفيفة.

وأشارت إلى أن استمرار انخفاض درجات الحرارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وأن العظمى على القاهرة الكبري ستنخفض لـ 18.

وطالبت من الجميع بارتداء الملابس الشتوية، و متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لمعرفة الحالة الجوية.