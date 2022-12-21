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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار فى 10 أماكن.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الأمطار
الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو، وأكدت أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة من 2 درجة إلى 3 درجات على أنحاء الجمهورية كافة وهو ما سنشعر به في فترات النهار.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى أنه: “في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سنشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية”.

أمطار فى 10 أماكن

وتابعت " مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سيكون هناك فرص لسقوط أمطار، وأمطار اليوم ستكون متفاوتة الشدة وكمياتها ستختلف من محافظة لأخرى، أمطار متوسطة قد تكون خفيفة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري مرورا بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش".
 

 

كما قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز هيئة الاستشعار عن بعد، إن درجات الحرارة تعتبر أعلى من معدلاتها في مثل هذا التوقيت من العام، حيث لم تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة على مدار فصل الخريف، ولم تشهد البلاد الكثير من حالات عدم الاستقرار، وهذا نتيجة تأثر البلاد بالتغيرات المناخية.


وأضافت “شاكر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن اليوم هو بداية فصل الشتاء، حيث يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بحوالي درجتين مقارنة بالأسبوع الماضي، والذي سجلت فيه العظمى 23 و24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، متابعة أن العظمى تسجل اليوم ما بين 19 و20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

 

وأوضحت مدير مركز هيئة الاستشعار عن بعد، أنه بالتزامن مع البداية الجغرافية للشتاء يوجد بعض المنخفضات الجوية والتي تتمركز على سطح البحر المتوسط، وذلك مع منخفضات جوية في طبقات الجو العليا، مما يعمل على تكون السحب وسقوط أمطار متفاوتة في الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

ولفتت إلى أن الأمطار بدأت بالفعل أمس على كل من مطروح والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات الدلتا، وكانت من خفيفة لمتوسطة ومتوقع استمرارها اليوم أيضًا، وقد تصل للقاهرة الكبرى على هيئة أمطار خفيفة جدًا (فرصتها ضعيفة).

فرص الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة


ولفتت إلى أنه بالنسبة لفرص الأمطار خلال الـ 48 ساعة القادمة، ستزيد كميات الأمطار على معظم المناطق، حيث ستصبح متوسطة على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ومتوقع غدًا، الخميس، سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى  على فترات متفرقة من اليوم، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.
 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الجو درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد مطروح

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