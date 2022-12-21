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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة تسجل 20 درجة بأول أيام الشتاء.. مفاجأة بشأن درجات الحرارة الأربعاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

عرضت القناة الأولي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-12-2022.

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الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية.. وارتفاع طفيف في فترة النهار|فيديو

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الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. فيديو

وقالت الإعلامية فاطمة خليل، مذيعة القناة، إن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت أن طقس الأربعاء خريفي مائل للبرودة فى الصباح، و لطيف فى فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء، و الأربعاء هو أول أيام الشتاء.

وتشهد البلاد اليوم أول أيام الشتاء 3 ظواهر جوية تتمثل تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

 

القاهرة 20 14 

 

الإسكندرية 19 15

 

مطروح 18 15 

 

بور سعيد 21 15 

 

الإسماعيلية 21 13

السويس 24 14 

العريش 22 14

طابا 19 16

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 26 17

الأقصر 25 13

أسوان 26 15

الوادي الجديد 25 10

شلاتين 27 20

حلايب 23 19 

درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية طقس الأربعاء

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