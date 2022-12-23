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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيفية مكافحة الحشرات والقوارض في ورشة عمل بمستشفيات جامعة بنها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

نظمت وحده إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها برعاية الدكتور  جمال سوسه رئيس جامعة بنها وبالتنسيق مع وحده مكافحه القوارض والحشرات بالجامعة ورشة عمل تحت عنوان "كيفية مكافحة الحشرات والقوارض".

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ألقى المحاضرة الدكتور محمد الباز أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعه بنها، حيث استعرض فى الورشة طرق المكافحة للحشرات والقوارض وكيفية التخلص منها ومحاربتها لمنع انتشار العدوى والامراض.

وتطرقت الورشة إلى طرق المكافحة سواء كانت مكافحة وقائية مثل استخدام المصايد أو بالمكافحة الكيماوية والتى تعنى استخدام المبيدات السريعة المفعول.

جامعة بنها كلية العلوم انتشار العدوى مواد مخدرة اسلحة نارية

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