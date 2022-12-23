كيفية مكافحة الحشرات والقوارض في ورشة عمل بمستشفيات جامعة بنها

نظمت وحده إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وبالتنسيق مع وحده مكافحه القوارض والحشرات بالجامعة ورشة عمل تحت عنوان "كيفية مكافحة الحشرات والقوارض".

ألقى المحاضرة الدكتور محمد الباز أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعه بنها، حيث استعرض فى الورشة طرق المكافحة للحشرات والقوارض وكيفية التخلص منها ومحاربتها لمنع انتشار العدوى والامراض.

وتطرقت الورشة إلى طرق المكافحة سواء كانت مكافحة وقائية مثل استخدام المصايد أو بالمكافحة الكيماوية والتى تعنى استخدام المبيدات السريعة المفعول.