هيئة الاستثمار وغرفة تجارة قطر تبحثان ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية

في إطار زيارته لدولة قطر، التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعددا من أعضاء الغرفة، بحضور السفير المصري بالدوحة، وذلك لعرض آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.

جذب الاستثمارات

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات مؤسسات الاستثمار القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات والتصنيع الغذائي والبنية التحتية والزراعة والصحة والهيدروجين الأخضر، فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إنه تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وأضاف أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.

وأكد رئيس الغرفة اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة بإقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

دعم الاستثمارات القطرية

وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على ضخ استثمارات فيها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، والتأكيد على حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لتسريع بدء نشاطها وتشغيلها في السوق المصرية.