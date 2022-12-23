الحزن يخيم على جومانا مراد أثناء تشييع جثمان والدها.. صور

حالة من الحزن خيمت على الفنانة جومانا مراد، أثناء تشييع جثمان والدها من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ لمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهرت الفنانة جومانا مراد داخل السيارة والحزن يخيم عليها وظهر خلال تشييع الجثمان عدد كبير من نجون الفن.

و شيع منذ قليل جثمان والد الفنانة جومانا مراد، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ ليتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر تشييع الجثمان المنتج جمال العدل و مدحت العدل و الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وعدد من نجوم الفن .



وفاة والد جومانا مراد:

أعلنت النجمة جومانا مراد وفاة والدها، وسوف يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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