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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي في أحدث إطلالة.. ابتسامة بلون الموف

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صورة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وبدت لقاء بإطلالة رقيقة، وارتدت توب باللون الموف، ووضعت مكياجًا بسيطًا، مع تحديد عينيها بالماسكرا والأيشادو، ولون الروز في الشفاه.


أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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IMG_٢٠٢٢١٢٢٣_١٥٠٢٢٧
لقاء الخميسي اعمال لقاء الخميسي أجازة مفتوحة في احدث اطلالة مسلسل اجازة مفتوحة

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