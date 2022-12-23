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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصير غامض.. الاتحاد الفرنسي يحدد موقف ديشامب من تدريب الديوك الزرقاء

ديشامب
ديشامب

كشفت تقارير إعلامية عن موعد حسم مصير ديديه ديشامب المدير الفنى لـ منتخب فرنسا مشيرة إلى وجود اجتماع طارئ مع رئيس الاتحاد الفرنسي بعد فقدان لقب بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وخسر منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب نهائى بطولة كأس العالم 2022 بقطر أمام نظيره منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

أفادت التقارير الإعلامية أن الأسبوع المقبل حاسم لمستقبل تدريب منتخب فرنسا مشددة على أن لقاء مرتقب يجمع بين رئيس الاتحاد الفرنسي والمدرب ديشامب لمناقشة أمر التجديد.

أشارت إلى أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أوضح أن ديديه ديشامب هو من يمتلك القرار هل سيجدد مع المنتخب أم لا وقال : من لحظة تأهلنا إلى نصف النهائي أخبرته أن القرار أصبح بيده.

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ديشامب باق

كشف أوليفييه بوسارد، صحفي بمجلة فرانس فوتبول العالمية، عن موقف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، مع منتخب بلاده خلال الفترة القادمة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ديديه ديشامب سيرحل عن منتخب فرنسا بعد كأس العالم، والبعض الآخر قد أشار إلى أن المدرب الفرنسي سيستمر مع الديوك حتى يورو 2024. 

وقال أوليفيه بوسارد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "ديشامب سيبقى، أنا متأكد من ذلك، يحب وظيفته ويريد الاستمرار كمدرب للمنتخب ولا يرغب في تولي تدريب أحد الأندية، رئيس الجمهورية والاتحاد يريدانه أن يبقى بكل تأكيد". 

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نهائي مونديال قطر الأفضل في التاريخ 

وعن رأيه في تنظيم قطر لبطولة كأس العالم: "تنظيم جميل جداً، ليست أفضل بطولة كأس عالم في التاريخ كما قال إنفانتينو، لكنها بطولة تحمل أفضل نهائي في التاريخ، كما يوجد شيئان جيدان أعجبتني في البطولة، وصول منتخب أفريقي لنصف النهائي لأول مرة، وامرأة تحكم مباراة في المونديال لأول مرة أيضاً".

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رغم حصده رابع العالم.. منتخب المغرب وصيفا لمصر فى تصنيف الفيفا

الفيفا ظلم بونو لصالح أكبر وغد في العالم

قال عادل رامي لاعب منتخب فرنسا الحائز على كأس العالم 2018 أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ظلم حارس المغرب ياسين بونو في جائزة أفضل حارس في المونديال الأخير. 

وأضاف رامي أن الفيفا جامل حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز الذي وصفه بـ"أكبر وغد في العالم".

واستفز إيميليانو مارتينيز الفرنسيين منذ نهاية المباراة الختامية لكأس العالم الأخيرة سواء باحتفاله المثير للجدل بعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي أو حتى باحتفالات الفوز بالكأس وإشاراته المستمرة لكيليان مبابي نجم فرنسا.

وكتب عادل رامي لاعب تروا الفرنسي الحالي عبر "إنستجرام" على صورة مارتينيز: أكبر وغد في العالم، أكثر لاعب مكروه في العالم حالياً.

وواصل: “لقد أرعبهم مبابي إلى درجة أن الأرجنتينيين احتفلوا بالفوز على فرنسا أكثر من احتفالهم بالحصول على كأس العالم.

” وختم رامي بصورة ياسين بونو حارس منتخب المغرب: هذا هو القفاز الذهبي الحقيقي.

 

ديشامب منتخب فرنسا كأس العالم يورو 2024 ياسين بونو المغرب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز

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