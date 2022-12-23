10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

سيطرت أخبار انهيار السوق السوداء لتجارة الدولار في مصر، على برامج التوك شو، خلال الاشاره الماضي، وخاصة بعد تراجع أكثر من عشر جنيهات دفعة واحدة.

عرض برنامج الأسواق العربية، المذاع عبر قناة العربية، تقريرا مصورا، عن انهيار السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر.



وقال التقرير المصور، إن مصر تتخذ عدة إجراءات لمحاصرة هروب الدولار، وتم خفض حد السحب للبطاقات من خارج مصر بعدة بنوك، وحد السحب للبطاقات يبدأ من ١٠٠ دولار شهريا.

إعادة بيعه بالسوق السوداء



وأضاف التقرير، أن البنك المركزي ارسل توجيهات للبنوك ضد إساءة استخدام البطاقات، والتوجيهات خاصة بالعملاء المسافرين بالخارج، لمنع خروج الدولار واعادة بيعه بالسوق السوداء.



وتابع التقرير، أنه قرارت البنك المركزي المصري للبنوك، تتضمن حظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر، وحظر تدبير العملة لاغراض السفر دوم مغادرة البلاد، ومراجعة عينة من استخدام البطاقات التي تمت بالخارج، وفي حال ملاحظة استخدامات متكررة يتم وقف البطاقة، وبنكا الاهلي ومصر رفع عمولة السحب من الخارج من ٣٪ إلى ١٠٪.



من جانبه أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اجتماع البنك المركزي المصري، سيكون يوم الخميس 22-12، وأن هذا الموعد هو الموعد المحدد.



وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدي البلد، أن :" فيه ناس ضاربت بـ الدولار في السوق السوداء واشتروا و بعد كده اشتروا تانى و واشتروا وجالهم أزمة قلبية".

وتابع "اشتروا بـ 35 و 36 و بـ37 جنيه وبعد كده اتهبدوا هبدة حلوة وجالتهم أزمة قلبية بعد ما خسروا 10 جنيه في كل دولار".

الخسارة كانت 10 جنيه فى الدولار



وكشف أحمد موسى:" كانوا عايزين يكسبوا بس الخسارة كانت 10 جنيه فى الدولار، ولسه هيشوفوا هبدات تانية علشان يحرّموا".

وأشار إلى أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، التى اشترت الدولار بـ سعر مرتفع.

وحذر أحمد موسى، التجار، من الوقوع مثل التجار التى خسرت، التى كانت مهتمة بـ نفسها، و اليوم الذهب و الدولار ينخفض.



تجار السوق السوداء

ومن جهته وجه الإعلامي سيد علي، رسالة إلى تجار السوق السوداء قائلا “من أعمالكم سلط عليكم”، موضحًا أن البعض اشتري الدولار بـ 37 جنيها، على أمل أن يباع بـ 40 جنيها.

وأضاف خلال برنامجه على قناة “الحدث”، أن البعض اشتري مليون دولار، والبعض باع الذهب، والجميع خسر لأن الدولار الآن يباع فى السوق السوداء بأقل من 28 جنيها.

ولفت إلى أن كل اشتري الدولار بالسعر المرتفع خسر كثيرا، معلقًا "اللى بيحصل فى الدولار والذهب أمر غريب ومضاربات رخيصة"، مختتما “فى ناس بتشتري الذهب، وتخزنه، ويحدث مشكلات كثيرة”.

