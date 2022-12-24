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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقرير كاناليس: مبيعات الكمبيوتر المحمول شهدت ارتفاعا مذهلا خلال ذروة وباء كورونا

أجهزة الحاسوب المحمول
أجهزة الحاسوب المحمول

 

تسبب انتشار وتفشي وباء كورونا (كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية التي أعقبته مثل إغلاق المصانع والشركات والعمل من المنزل إلى ارتفاع مذهل في مبيعات أجهزة الكمبيوتر (لاب توب) ، وفقًا لتقرير PCMag

جاء في تقرير شركة Canalys كاناليس المتخصصة في الأبحاث والبيانات عن شركات التكنولوجيا أن هذه الزيادة المفاجئة نتيجة قيام الشركات بتزويد القوى العاملة لديها بأجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب) جديدة ومعدات تكنولوجية للقيام بأداء مهامهم العملية من المنزل، في الوقت نفسه ، سعى كل الآباء لشراء أجهزة كمبيوتر جديدة لأطفالهم حتى يتمكنوا من حضور دروسهم والمذاكرة وتنزيل المناهج عبر الإنترنت.

قال روشاب دوشي ، مدير أبحاث شركة كاناليس: "الإجراءات الاحترازية لوباء  COVID-19 العالمي أدى لتعزيز ودفعة كبيرة في صناعة  الكمبيوتر المحمول، مع أرقام مبيعات مذهلة طوال الربع الأول من 2020 تشمل المنتجات الأخرى التي شهدت مبيعات غير مسبوقة كاميرات الويب والشاشات والطابعات وسماعات الرأس".

أكدت شركة الأبحاث IDC أيضًا ما جاء في تقرير كاناليس مع ارتفاع غير مسبوق في مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمول في القارة الأوروبية، و كتب ماليني بول محلل IDC في مذكرة بحثية: "أدى هذا إلى نفاد مخزون العديد من تجار التجزئة والموزعين في منطقة ودول أوروبا الغربية".

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ومع ذلك الأمر لا يخلو من تحديات واجهت قطاع التكنولوجيا بأكمله خلال فترة ذروة انتشار وباء كورونا، فإن بائعي أجهزة  الكمبيوتر المحمول  ظلوا يكافحون للاستفادة من الطلب المتزايد بشدة، لقد أدى الوباء إلى تعطيل سلسلة توريد الإلكترونيات على مستوى العالم، وبشكل خاص في الصين ، التي كانت نقطة البداية ومنبع انتشار  COVID-19، كل ذلك أدى إلى نقص في كميات أجهزة الكمبيوتر المحمول التي تتضمن شرائح من إنتل التابعة للفئة الاقتصادية الأقل ثمنا، لأكثر من عام خلال 2020.

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