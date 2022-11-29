احم جهازك ببلاش من الاختراق... أفضل AntiVirus مجانية

إذا كنت تمتلك لاب توب بنظام تشغيل ويندوز فأنت بحاجة إلى برامج للحماية من الفيروسات الضارة، بالفعل نظام ويندوز Windows يأتي مزودًا بحماية مضمنة من الفيروسات وهو مايكروسوفت ديفندر، ولكنه ضعيف ولا يقدم الحماية للازمة من خطر الإصابة بفيروسات خارجية، لحسن الحظ هناك عدد كبير من برمجيات مكافحة الفيروسات المتاحة للتحميل والتشغيل المجاني بدون اي مصروفات إضافية، بحيث يمكنك حماية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك دون إرهاق ميزانيتك المحدودة.

وفقا لموقع pcmag المتخصص في الحواسيب الإلكترونية، هناك 5 برامج مجانية لحماية جهازك من الفيروسات.

أولا: أفاست avast

توفر "أفاست" حماية من الفيروسات الضارة وهو من أوائل الشركات التي ظهرت على الساحة المتخصصة في هذا المجال، مع تحميل برنامج Avast One Essential ، تحصل على حماية مجانية من الفيروسات حائزة على جوائز عالمية، جميع مختبرات برامج الـ anti virus المستقلة الأربعة تتضمن Avast في تقاريرها وتوصي به، كذلك تشمل خدمات الحماية الأخرى نظام الحماية من برامج الفدية المستند وجدار الحماية الأساسي firewall وشبكة VPN محدودة النطاق الترددي.

بينما تعمل من برامج مكافحة الفيروسات المجانية على نظام "ويندوز" الأساسي فقط. يتمتع Avast بدرجات متفاوتة من الحماية لكل الأنظمة المختلفة من ماك macOS وآندرويد Android و iOS.

ثانيا: AVG

في عام 2016 ، استحوذت أفاست على شركة مكافحة الفيروسات AVG. بعد التسوية وإعادة الضبط أصبح يستخدم كلا المنتجين بالضبط نفس تقنية مكافحة الفيروسات ، عندما تقوم بتثبيت برنامج AVG AntiVirus Free ، فإنك تحصل على نفس الحماية القوية التي تحصل عليها من أفاست لا فرق في جودة الخدمة.

كلاهما لهما نتائج اختبارات مجمعة مختلفة ومتفاوتة وذلك لأن ليس كل المختبرات تقدم تقريرًا عن برنامج AVG.

على غرار ما يقدمه Avast ، يحمي AVG من برامج الفدية عن طريق حظر جميع التغييرات غير المصرح بها للملفات المحمية. ومثل Avast ، سيحدد الإصدار المجاني من AVG الملفات غير المرغوب فيها ومصادر الأداء الأخرى ولكن لن يصلح أي مشاكل برامجية إلا عند الدفع.

ثاثا: بت ديفيندر

يوفر برنامج الحماية من الفيروسات المجاني من Bitdefender الذي طورته شركة سوفتوين ومقرها الرئيسي رومانيا، الحماية الأساسية التي تمثل على وجه التحديد جوهر برنامج Bitdefender Antivirus Plus. في الحقيقة يبدو البرنامج المجاني أشبه ببرامج Bitdefender المدفوعة الثمن، ولكن مع تعطيل العديد من الميزات الإضافية. على الرغم من أن الإصدار المجاني لا يقدم معالجة لبرامج الفدية وفحص نقاط الضعف إلا أنه ما زال صفقة رابحة للباحثين عن حلول بلا تكلفة إضافية، خاصة وأن يقدم علاج ضد مواقع الويب الخبيثة و الاحتيالية بطريقة لا يعلى عليها.

رابعا: أفيرا

يحتوي برنامج Avira Free Security المخصص لنظام الويندوز على نظام تشغيل ممتاز لمكافحة البرامج الضارة ويعمل بشكل كامل بطريقة الـ Cloud أو النظام السحابي المعتمد على التوصيل بشبكة الإنترنت، وهو ما يجعل برنامج Avira سريعًا للغاية وخفيف الوزن على الجهاز ولا يستخدم الكثير من ذاكرة الجهاز وموارده. أثناء الاختبارات، اكتشف محرك Avira معظم ملفات البرامج الضارة التي قام المختبر بتنزيلها سابقًا على جهاز الكمبيوتر، كما أن عمليات المسح للبحث عن الفيروسات لا تحدث أي تباطؤ في عمليات الجهاز ولا تؤثر على وحدة المعالجة المركزية.