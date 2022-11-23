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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل ما تشتري لاب توب مستعمل .. إليك 10 نصائح مهمة

لاب توب مستعمل
لاب توب مستعمل

أصبحت عملية شراء كمبيوتر محمول أو لاب توب مرهقة ماليا بالنسبة لفئة كبيرة من الناس، خاصة الطبقة الوسطى وشريحة الطلبة، التي تحتاج إلى حاسوب محمول لإتمام مهامها اليومية، سواء في العمل أو الدراسة، وبالتالي يلجأ البعض لشراء كمبيوتر مستعمل وهي تجربة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر ولها نتائج غير مضمونة لو كان الجهاز به عيب خطير، يصعب إصلاحه أو مكلف ماديا.

في السطور القادمة تقدم لك "صدى البلد" أهم النصائح قبل الإقدام على خطوة شراء لاب توب مستعمل.

1. الحجم

اختار الحجم المناسب لأسلوب حياتك اليومية، إكنت تتنقل كثيرا في مهام عملك عليك بـ كمبيوتر أصغر حجما، على الرغم من أن الوزن الذي يقل عن 4 أرطال مع شاشة تتراوح بين 13 إلى 14 بوصة هو الأفضل في سهولة التنقل والحركة بحرية، لكن الشاشة الأكبر حجما تكون أفضل.

2. نظام الصوت

قبل شراء حاسوب محمول مستعمل ، تحقق دائمًا من سلامة أنظمة الصوت مثل مكبرات الصوت غير اليدوية أو سماعات الرأس ، مع تجريب التنوع والتغيير في الصوت بين المنخفض والعالي ، وكذلك جودة مقاطع الفيديو عالية الدقة.

3. الاتصال بالإنترنت

وهو جزء أساسي جدا في أي جهاز، لاب توب بدون إنترنت جيد بلا معنى، التحقق من الأسلاك والفتحات، لأنه في بعض الأحيان قد تكون هناك مشكلة في اتصال wifi أو الاتصال اللاسلكي.

4. لوحات المفاتيح

تحقق بدقة من أن جميع المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح قابلة للاستخدام وتعمل بسهولة وكفاءة، جرب كل وظائف لوحة المفاتيح

5. المنافذ

تحقق من كفاءة عمل كل منافذ الجهاز أو ما يسمى بالـ ports من منفذ سماعة الرأس إلى منفذ الطابعة ، تحقق من كل منفذ مع وضع الماوس ، USB ، بطاقة SD ، الشاحن ، الطابعة. 

6. الحرارة

واحدة من أكبر المشكلات الموجودة غالبًا في الكمبيوتر المحمول المستخدم هي الحرارة العالية وصوت المروحة العالي مع سهولة الوصول لدرجات حرارة عالية أثناء الاستخدام، وبالتالي استخدم جهاز كمبيوتر محمول لمدة 4 إلى 5 ساعات أو قم بتشغيل وظائف متعددة ، صوت ، فيديو ، إنترنت في نفس الوقت.

7. شاشة

تأكد من سلامة الشاشة وأنها خالية من المشكلات، يمكن أن يؤدي الإعتام الجزئي أو الخدوش أو التشققات إلى حدوث مشكلات أكبر في المستقبل.

8. كاميرا الويب

تحقق من عمل فيديو كاميرا الويب بشكل سليم ودرجة الصوت عن طريق الاتصال بشخص ما وجرب عدة مرات

9. فتش كل جزء من الجهاز

تحقق بشكل دقيق جدا من أجزاء الجسم من الجانبين الأمامي والخلفي وتأكد أن الحاسوب ليس به خدوش أو تلف

10. البرمجيات

وهي من الأجزاء المهمة جدا قبل الشراء، يقوم معظم الأشخاص بشراء لاب توب مستعمل بلا إجراء اختبارات جادة على مدى مرونة عمل الجهاز وسهولة تحميل البرامج المختلفة عليه، لذلك قبل الشراء عليك تحميل عدة برامج مختلفة واختبارها، عن طريق تثبيت برامج مختلفة وتشغيلها ستتضح إمكانيات الجهاز الحقيقية

11. القرص الصلب

يجب التحقق من القرص الصلب وإمكانيات تخزينه وسعته، غالبًا 300 أو 550 جيجابايت كافية.

12. جيل المعالج

يجب عليك معرفة عمر وحدة المعالجة المركزية (CPU) ، إلى أي جيل ينتمي، الجيل الثالث ، الرابع ، الخامس ، السابع ، الجيل الأحدث هو الأفضل وكذلك الأكثر تكلفة. 

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