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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. كمبيوتر يشتعل فجأة في وجه شاب بريطاني أثناء تنظيفه |اعرف السبب

شاهد..كمبيوتر يشتعل
شاهد..كمبيوتر يشتعل فجأة في وجه شاب أثناء تنظيفه..اعرف السبب

في واقعة صادمة من نوعها، اشتعل جهاز كمبيوتر فجأة في وجه شاب أثناء تنظيفه، فما السبب وراء الحدث المأساوي المفزع.

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أظهر مقطع فيديو قصير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس، اشتعال النيران في وجه شاب أثناء تنظيف جهاز كمبيوتر

وبينما ينظف حسين ميبركسان البالغ من العمر 19 عاما  الغبار من جهاز الكمبيوتر الخاص به اشتعلت النيران في لحظات معدودة. 

شاهد..كمبيوتر يشتعل فجأة في وجه شاب أثناء تنظيفه..اعرف السبب   

ومن أجل توعوية الناس، نشر الشاب، من ليفربول، مقطع الفيديو الذي كان يصوره لصديقته من نفس العمر، نيكول جيرارد، لقياس مدي رضاها عن تنظيفه جهاز الكمبيوتر الخاص به.

سبب اشتعال كمبيوتر فجأة في وجه شاب أثناء تنظيفه

وعن سبب اشتعال النيران بهذا الشكل المفزع والمروع في وجه الشاب الصغير، بين أنه نسي تركه شمعة مشتعلة بالقرب من الكمبيوتر في نفس وقت تنظيفه مروحة جهازه بالهواء المضغوط. 

شاهد..كمبيوتر يشتعل فجأة في وجه شاب أثناء تنظيفه..اعرف السبب   

ولحسن الحظ الشاب حسين ميبركسان، أصيب فقط بحروق صغيرة يسهل علاجها مع الوقت. 

لمشاهدة فيديو كمبيوتر يشتعل في وجه شاب أثناء تنظيفه اضغط هنا 

أجهزة بمنزلك قد تتسبب في حدوث حريق

هناك بعض الأجهزة المنزلية قد تتسبب في كارثة أو إشتعال حريق فتتبع الخطوات التالية، لتجنب حدوث أي ماس كهربائي في المنزل، وإذا حدثت مشكلة في الكهرباء و نتج عنها حريق سنعرض الطرق التي يمكن أن تتبعها للسيطرة على الحريق سريعا.


التكييف 


يعتبر التكيف من أشهر و أهم الأجهزة في المنزل في فصل الصيف، وخاصة في الشهور التي تتمتع بارتفاع درجات الحرارة كشهر يوليو و أغسطس، فيصبح التكيف هو صديق الإنسان لأنه يقلل من حدة درجة حرارة الغرفة و لكن هناك البعض ينسى إغلاق التكيف و يظل يعمل لساعات طويلة و في تلك الحالة قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق بسبب ذوبان الأسلاك بفعل ارتفاع درجات الحرارة. 


المراوح 


منذ بداية فصل الصيف و يقوم الكثير منا بتشغيل المروحة للتقليل من حدة حرارة الجو، و لكن تشغيلها لساعات متواصلة بدون توقف قد يتسبب في حدوث ماس كهربي و قد ينتج عنه حريق أيضا . 


الميكرويف 


يعتبر الميكرويف من الأجهزة التي قد تتسبب في الحريق بشكل مفاجئ في المنزل، و ذلك بسبب تشغيله على درجات حرارة عالية بشكل مستمر في أوقات متقاربة فتنصهر الأسلاك بداخل ويسبب ماس كهربائي مما يسبب حريق في بعض الأحيان. 


و فيما يلي سنعرض أهم الطرق للسيطرة على الحريق الناجم عن تلك الأجهزة:

 
-الخطوة الأولى والأهم هي فصل التيار الكهربي عن كل الأجهزة الكهربائية في المنزل لتقليل الخسائر بقدر الإمكان.

-أكبر خطأ يقع في الكثير من الأشخاص في تلك اللحظة هي استخدام المياه فيمكن استخدام مطفأة الحريق في تلك اللحظة.

-إغلاق أي مصدر من مصادر الغاز في تلك اللحظة حتى لا تزيد حدة النيران في المكان . 
-فتح الشبابيك في المكان سريعا للتخلص من الدخان و عدم حدوث حالات اختناق . 

 

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