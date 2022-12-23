قوى عاملة شمال سيناء تنظم ندوة بـ"الأسمنت" للسلامة حفاظا على الأفراد والمعدات

نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء، ندوة تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية،عن مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية، بشركة سيناء للأسمنت الأبيض، والاستماع إلي استفسارات العاملين عن وسائل الحماية في بيئة العمل ، بما يكفل سلامتهم وانتظام العمل ، وعن الخدمات التي تؤديها وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية في ضوء لائحة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.

أقيمت الندوة تحت رعاية وزير القوي العاملة حسن شحاته ، ومحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة.

وأكد مدير المديرية محمد سالم عبد المالك ، أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وقال: إن المديرية تعمل جاهدًة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع السيناوي، كي تتحول إلى سلوك حياتيّ وواقعٍ معاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.

قام بإلقاء محاضرة السلامة والصحة المهنية، والإجابة علي استفسارات العاملين الكيميائي عبد المنعم محمود ، وعرض هاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة، أوجه الرعاية التي تقدمها وزارة القوي العاملة علي هذه الفئة المسجلة بوحدة العمالة بالمديرية ، من خلال اللوائح والقرارات الصادرة ، ومنها منح الأعياد "عيد الأضحى ، وعيد الفطر ،وعيد العمال ، والمولد النبوي، يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه للعامل المسجل.

وذلك بخلاف ما يصرف لأسرة العامل في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي ، والعمليات الجراحية والوفاة ، والزواج والمواليد.

IMG-20221223-WA0080

IMG-20221223-WA0068

IMG-20221222-WA0040

IMG-20221222-WA0039

IMG-20221222-WA0036

IMG-20221222-WA0037

IMG-20221222-WA0038

IMG-20221222-WA0035

IMG-20221222-WA0034

IMG-20221222-WA0032

IMG-20221222-WA0033

IMG-20221222-WA0031

IMG-20221222-WA0030

IMG-20221222-WA0029

IMG-20221222-WA0028