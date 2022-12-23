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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محضر في قسم العجوزة بعد إلغاء مباراة الترسانة والسكة الحديد وعقوبات للشواكيش

أرشيفية
أرشيفية

الغي الحكم محمود الدسوقي مباراة الترسانة ضد السكة الحديد التي اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة . 

جاء ذلك بعد احتساب الحكم ضربة جزاء في الدقائق الاخيرة من المباراة لصالح السكة الحديد امام الترسانة في الوقت الذي كان الشواكيش متقدما بنتيجة هدف دون رد. 

ونزل عدد من الجماهير الي ملعب المباراة وتم الاعتداء علي الحكام والطاقم الفني لفريق السكة الحديد مما ادي الي الغاء المباراة . 

تحرك عاجل من اتحاد الكرة 

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فتح تحقيقاً بشأن واقعة التعدي علي الحكم محمود الدسوقي خلال مباراة بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

وشهد ملعب حسن الشاذلي بميت عقبة واقعة تعدي علي الحكم محمود الدسوقي من أحد الأفراد خلال مباراة الترسانة والسكة الحديد ، مما تسبب في عدم استكمال المباراة قبل نهايتها بدقائق معدودة.

محضر في قسم العجوزة 

وتوجه الحكم محمود الدسوقي الي قسم العجوزة لتحرير محضر بواقعه الاعتداء عليه في مباراة الترسانة والسكة الحديد 

 

عقوبات في انتظار الترسانة 

وخلال الأيام المقبلة وبعد انتهاء اتحاد الكرة من تحقيقاته واثبات خطأ الترسانة فإنه سيتم منع جماهير الشواكيش من حضور المباريات وقد يتم لعب مباريات الترسانة خارج ملعبه التاريخي “ حسن الشاذلي”. 

كما سيتم احتساب نتيجة المباراة 2-0 لصالح السكة الحديد وغرامه ماليه علي الترسانة وقد يتم خصم ثلاث نقاط من الشواكيش بسبب دخول الجماهير للملعب وفق اللائحة.

 

الترسانة السكة الحديد القسم الثاني اتحاد الكرة السكة

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