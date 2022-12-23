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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فلوس الدولة راحت لها .. رسالة مهمة من مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

مرتضي منصور
مرتضي منصور

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة مهمة لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال مرتضي منصور:" من مرتضي منصور لممدوح عباس نشكركم على حسن تعاونكم فلوس الدولة راحت للدولة ولا عزاء للأغبياء".

 

مرتضى منصور: الأزمة المالية التي يعاني منها النادي انتهت للأبد

زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن الأزمة المالية الحالية.

 وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي انتهت للأبد.


 وأضاف مرتضي منصور أنه سيوقع عقد رعاية جديد يوم الإثنين المقبل بمقابل مادي يليق باسم وتاريخ الزمالك .

 وأضاف مرتضي منصور أن هناك مبلغ آخر سيدخل خزينة النادي بخلاف أموال الرعاية .

  

مرتضي منصور : الخطيب أزال صوره صالح سليم 


كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إزالة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صورة الأسطورة الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء التى كانت تزين غرفة إجتماعات مجلس الأهلى.

وعرض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك صورة لغرفة إجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي عبر قناة الزمالك الفضائية وفى خلفية المجلس الذى يترأسه محمود الخطيب صورة لحسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق والتى تم استبدالها بصورة الأسطورة الراحل صالح سليم رمز الأهلى الكبير .

وقال مرتضى منصور فى الوقت الذى يزيل  فيه محمود الخطيب صورة الأسطورة الراحل صالح سليم قمت أنا بتكريمه بعد وفاته داخل الزمالك وحضرت زوجته الفاضلة زينب هانم لتسلم جائزة تكريم رمز من رموز الإدارة الرياضية فى مصر.

  رسالة مرتضي منصور ل وزير الماليه 

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل فى أزمة حجز ممدوح عباس رئيس النادى السابق على أرصدة الزمالك فى البنوك.

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه خاطب وزير المالية الدكتور محمد معيط للحجز على فلوس نادى الزمالك في أحد البنوك للحصول على قيمة الضرائب المستحقة على القلعة البيضاء.


وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الحساب الذى يحوى فلوس الزمالك هو نفس الحساب الذى يحجز عليه ممدوح عباس والذى يحتوى على قرابة 60 مليون جنيه .

 

 

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