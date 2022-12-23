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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في 4 دقائق .. النيجيري رشيد يسجل ثنائية لـ الداخلية أمام بيراميدز

مباراة بيراميدز والداخلية
مباراة بيراميدز والداخلية

أدرك النيجيري رشيد أحمد هدف التعادل لفريق الداخلية فى شباك فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بالدقيقة 73 وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 77  في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.ِ

واصل فريق بيراميدز مع بداية مجريات الشوط الثاني الضغط الهجومي وشكل مصطفى فتحى خطورة على دفاعات الداخلية وسدد سمير فكرى لاعب الداخلية عقب نزوله بديلا كرة قوية أمسك بها أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وأهدر سمير فكرى فى الدقيقة 56 فرصة تسجيل هدف محقق لفريق الداخلية وسدد الكرة قوية تمر إلى جوار مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وأحرز فخرى لكاي فى الدقيقة 58 هدف فريق بيراميدز الأول بعدما تلقى تمريرة من الناحية اليمنى أرسلها مصطفى فتحي سددها بقدمه وسكنت شباك حارس فريق الداخلية وتم تأكيد الهدف بمعرفة تقنية الفيديو الـ var.

وفى الدقيقة 73 مرر سمير فكري تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء تلقاها النيجيري رشيد أحمد وسددها بشكل مهاري داخل شباك احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز وبالدقيقة 77 أضاف النيجيري رشيد أحمد الهدف الثاني من أسست سمير فكري فى شباك بيراميدز. 

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بداية المباراة 

بدأ اللقاء بضغط هجومى عن طريق عبدالله السعيد و توغل فى دفاعات فريق الداخلية ولكن الكرة وصلت إلى حارس فريق الداخلية فى اللحظات الأولى من عمر المباراة.

وجرت محاولات من جانب فريق الداخلية فى الدقيقة الخامسة وتهديد الخطوط الخلفية وأشهر صبحي العمراوي حكم المباراة البطاقة الصفراء لمهاجم فريق الداخلية مصطفى فوزي فى الدقيقة السابعة إثر ارتكابه خطأ ضد لاعب بيراميدز.

وأرسل مصطفى فتحي كرة طولية خلف دفاعات فريق الداخلية فى الدقيقة 14 إلا أنها تمر إلى خارج الملعب وكاد فخرى لاكاي أن يهدد شباك فريق الداخلية إلا أن حارس المنافس نجح فى الإمساك بالكرة وينقذ فريقه من تسجيل بيراميدز هدف أول.

ومرر عبدالله السعيد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لفريق الداخلية فشل فخرى لاكاى فى الوصول إليها وارتكب خطأ ضد محمد نجيب مدافع المنافس لـ يحتسب حكم اللقاء ركلة حرة ضد مهاجم بيراميدز.

 وأهدر فخرى لاكاى فرصة تسجيل هدف محقق لنادي بيراميدز فى الدقيقة 41 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه أعلى مرمى حارس الداخلية.

ومنح صبحي العمراوي حكم المباراة دقيقتين وقت بدل ضائع وأهدر محمد حمدى فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما فشل فى اللحاق بالكرة داخل منطقة الجزاء من ضربة ركنية.

 

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