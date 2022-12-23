عايزة 5 آلاف جنيه في اليوم | حسام موافي يحذّر من هذه الفئة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ظاهرة التسول انتشرت بصورة كبيرة في مصر مؤخرا، كما أن الأشخاص المتسولين اتخذوا من التسول مهنة لهم، فهي أسهل طريق لتحصيل الأموال.



وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أثناء ذاهبه لعمله في قصر العيني، وجد سيدة تحمل طفلا صغير وتطلب المساعدة، وعندما عرض عليها العمل ومساعدة زوجته في أعمال المنزل لترد عليه قائلة «هتديني في اليوم 5 آلاف جنيه غير رمضان».

خطورة ظاهرة التسول



وتابع: يجب إخراج الصدقة لمن يستحقها كما أن ربنا لا يقبل أن يوزع عباده أموالهم على المتسولين في الشارع.



وأوضح حسام موافي، أن التسول مظهر غير حضاري ويؤثر على المظهر الخارجي للمجتمع، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة التدخل والحد من انتشار هذه الآفة داخل المجتمع.