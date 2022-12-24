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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سليمة إكرام: أصلي باكستاني ووقعت في حب علم المصريات بعمر الـ8 سنوات

الدكتورة سليمة إكرام
الدكتورة سليمة إكرام أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية

أعربت الدكتورة سليمة إكرام أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن إعجابها بـكردان ترتديه الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "جميل رائع.. حلو أوي".

 وردت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامجها “معكم” المذاع عبر فضائية “CBC”، معقبة: "نعم إنه من أجل الملك توت". 

وأضافت أن أصلها باكستاني ووقعت في حب علم المصريات وهي فى عمر ال8 سنوات، لافتة إلى انها شاهدت كتاب عن الحياة المصرية القديمة، وكان يوجد به صور عن الأهرامات وتوت عنخ آمون.

وتابعت أنها  زارت مصر وهي صغيرة، ودخلت هرم خوفو من الداخل وانبهرت، معقبة: “ذهبت إلى المتحف وشاهدت تمثال لرع حتب ونفرت، وكنت أظن أنهم على قيد الحياة لأن التمثال كان ملونا، وكنت مندهشة”.
 

الدكتورة سليمة إكرام أستاذة علم المصريات الجامعة الامريكية بالقاهرة علم المصريات الإعلامية منى الشاذلي

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