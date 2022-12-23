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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد حجازي خير دليل|نجم الأهلي السابق يكشف السبب الحقيقي لإصابة أكرم توفيق

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أن سوء أرضية ملعب التتش بالجزيرة ساهمت في إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي.


قال أحمد أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إصابة أكرم توفيق خسارة كبيرة للأهلي واللاعب كان عنصر أساسي في منتخب مصر وخسارته ليست خسارة فقط للأهلي ولكن لمنتخب مصر".

وأضاف: "سوء أرضية ملعب التتش من ضمن العوامل التي ساهمت في إصابة أكرم توفيق فحجازي وسعد سمير والعديد من اللاعبين كانوا يعانون من إصابات عضلية والآن حجازي في اتحاد جدة لم يتعرض للإصابة منذ فترة طويلة وكذلك سعد سمير"

وختم حديثه قائلا:"لازم كل فترة يتم صيانة أرضية الملاعب في مصر خاصة إن معدلات الإصابة بالرباط الصليبي زادت"

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