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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: المواطن يحصل على 8 جنيهات استثمار ثقافي في العام

صدى البلد


 قال النائبة ضحى عاصم، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن الخطوط العريضة للاستراتيجية التي عرضتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في البرلمان بها طموحات جيدة، مشيرة إلى أن ملف صندوق التنمية الثقافية هو الذراع الوحيد داخل الوزارة الذي يمتلك صلاحيات لدعم الثقافة المستقلة والشراء أو المساهمة في الإنتاج.

وأضافت "ضحى" في حوارها لبرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن انفصال وزارة الثقافة عن الآثار كان كارثة، موضحة أنه لابد أن تنتبه الدولة لضعف ميزانية صندوق التنمية الثقافية، حيث أن الصندوق كان مصدر هام جدًا لشراء حقوق بعض مقتنيات الأدباء الراحلين مثل حقوق نجيب محفوظ، وفي حالة وجود ميزانية في الصندوق يكون قادرًا على شراء هذه الحقوق.

وأردفت، أن أفكار الاستثمار في الثقافة جميلة، ولكن الاستثمار الحقيقي في الثقافة هو الاستثمار في الإنتاج الثقافي، موضحًة أن هناك مشكلات في أعداد المسارح وأسعار التذاكر وأعداد السينمات في مصر، حيث أن الصين كان لديها 3000 قاعة سينما وحاليًا لديهم أكثر من 80 ألف قاعة عرض، في حين أن مصر بها 311 سينما، مؤكدًة: "الدقهلية كاملة معندهاش قاعة سينما رغم أنه يسكنها 8 ملايين شخص".

وأشارت إلى أن هناك حاجة لبناء سينما في كل محافظة حتى لو على حساب الدولة، مؤكدة أن المواطن المصري يحصل على 8 جنيهات استثمار ثقافي في السنة".

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