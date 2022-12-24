مش لاقيه من 2008 .. قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابنه المفقود

أرسل القارئ محمد امين يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المتغيب منذ عام 2008.

وقال في استغاثته ابني احمد محمد امين متغيب منذ عام 2008 السن وقت التغيب 15 عام متغيب من منطقة الحسين الباب الاخضر الجمالية ارجو من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01114754488.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.