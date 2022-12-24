عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مش لاقيه من 2008 .. قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابنه المفقود

صدى البلد

أرسل القارئ محمد امين يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المتغيب منذ عام 2008.

وقال في استغاثته ابني احمد محمد امين متغيب منذ عام 2008 السن وقت التغيب 15 عام متغيب من منطقة الحسين الباب الاخضر الجمالية ارجو من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01114754488.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

رؤساء الاحياء محمد أمين بين الناس الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين خدمة بين الناس محافظات الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

بصيص أمل.. أشعة جديدة على ركبة أكرم توفيق

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق أسفل كوبري|فيديووصور

ترشيحاتنا

المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي قضاة مصر للمرة الثالثة على التوالي|تفاصيل

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق شب أسفل كوبري النادي الأهلي دون وفيات أو إصابات

بعدد الأصوات.. تعرف علي نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة|التفاصيل الكاملة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

شقها نصين.. انقلاب قطار أمريكي بعد اصطدامه بشاحنة ضخمة|فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

رونالدو ينشر علم فلسطين على حسابه بـ إنستجرام.. فما القصة؟

فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ