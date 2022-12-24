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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك شتوي.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها على انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهرت ياسمين بإطلالة شتوية، بجاكيت جلد اسود طويل، وطاقية من الصوف على رأسها.

وتشارك ياسمين رئيس حاليا فى تصوير مسلسل" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقي غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

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بمكياج لافت.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها عبر تويتر

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لوك جديد وجذاب.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بظهورها| شاهد

الفنانة ياسمين رئيس مسلسل بابا المجال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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