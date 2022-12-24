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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حميد الشاعري يكشف تفاصيل أول لقاء مع الفنانة رجاء بلمليح

حميد الشاعري
حميد الشاعري

حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا علي برنامج "أنغام" والمذاع عبر  قناة "دي ام سي"، للحديث عن كواليس بداياته الفنية.

وتحدث حميد الشاعري خلال حواره بالبرنامج"، عن حبه للفنانة رجاء بلمليح،: " البداية مع الفنانة رجاء بن مليح كانت من خلال موقفين؛ حيث كنت في مهرجان الأغنية القومية الذي كان في العراق، حيث اجتمع الكثيرون مثل مارسيل خليفة، ومدحت صالح والكثيرون من المغرب والجزائر، وبالتالي قابلتها هناك.


وأضاف حميد الشاعري،"قابلت الفنانة رجاء بلمليح وكانت مشاركة من المغرب، ومن ثم انجذبت لها انجذابًا رهيبًا، ووقتها كنت شاباُ صغيرا ، وقالت لي بأنها تريد عمل شغل، قولت لها طبعًا تحت أمرك تيجي مصر".

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