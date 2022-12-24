موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

ينهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمباراة سموحة بالدوري بحثاً عن مواصلة الانتصارات فى المسابقة بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة للمسابقة.

ويخوض الأهلي مرانه الاخير اليوم على ستاد التتش ثم يختار كولر قائمة المباراة التى تتوجه لدخول معسكر مغلق الليلة.



موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري



ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها أن تقام في تمام السابعة مساء غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواجهة جديدة بين الأهلي وسموحة



تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

