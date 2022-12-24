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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول قرار من الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي

أكرم توفيق
أكرم توفيق

سادت حالة من الحزن داخل النادي الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق لاعب الأهلي بقطع فى الرباط الصليبي خلال مشاركته فى تدريب الفريق أمس، الجمعة، استعدادا لمباراة سموحة فى الدوري المقرر لها غدا، الأحد.

ونظرا لتواجده خارج مصر، أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، العديد من الاتصالات الهاتفية بالجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق، الظهير الأيمن، على هامش مران أمس.

وطلب الخطيب من الجهاز الفني توفير كل السبل للاعب ودعمه نفسياً ومعنوياً.

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كما طالب الخطيب بتوفير كل ما يطلبه اللاعب لعلاجه على أفضل ما يكون كعادة النادي دائماً مع لاعبيه، خاصة المخلصين مثل أكرم توفيق.

وكان أكرم توفيق تعرض لإصابة قوية في الركبة على هامش المران الصباحي أمس، وأثبت التشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويتواجد محمود الخطيب خارج مصر في رحلة علاجية بفرنسا للاطمئنان على الفحوصات التي خضع لها الفترة الماضية.

أشعة لأكرم

خضع أكرم توفيق، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لأشعة رنين مغناطيسي بعد ظهر أمس بأحد مستشفيات مصر الجديدة، عقب مغادرته مران أبناء الرداء الأحمر مصاباً.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة، إن أكرم توفيق شارك في المران صباح أمس بصورة طبيعية، وخاض الشق البدني برفقة زملائه بصورة طبيعية، ولكنه خلال التقسيمة سقط على الأرض خلال كرة مشتركة، ما استدعى خروجه مباشرة برفقة رئيس الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة لفحصه.

تشخيص مبدئي

وأضاف: "التشخيص المبدئي للاعب يشير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولكنه خضع لأشعة رنين جديدة قبل دقائق، وهي التي يعول عليها الجهاز الطبي كثيراً".

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريباته صباح اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

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مران قوي

وخاض الفريق مرانا قويا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء غد، الأحد، على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

قرارات جديدة

وبعد التأكد من إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي، قامت إدارة الأهلي بطلب من الجهاز الطبي بتجهيز السفر سريعاً للاعب لإجراء الجراحة بجانب التأكيد من منحه كل المستحقات الخاصة به.

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